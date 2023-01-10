Інвестори в "зелену" енергетику закликають "Укренерго" виплатити борги перед виробниками

"Вся галузь очікувала на те, що НЕК "Укренерго" забезпечить виплату таких боргів, адже влітку 2022 року публічно говорилось про те, що шляхом залучених кредитів від ЄБРР на суму в 97 млн євро та ЄІБ - на суму в 50 млн євро питання оплати обмежень ВДЕ буде вирішено ще на початку осені", - говорять в УВЕА.

Інвестори підкреслюють, що, попри те, що серед аргументів в залученні цих кредитів була необхідність здійснення розрахунків саме перед підприємствами ВДЕ, питання виплат "зеленій" генерації було відкладено і не вирішено до сьогодні.

"Закликаємо оператора системи передачі якнайшвидше вирішити питання заборгованості за обмеження виробництва "зеленої" електроенергії шляхом наданих раніше отриманих кредитних ресурсів", - підкреслюють в асоціації.

УВЕА занепокоєна тим, що галузь відновлюваної енергетики знаходяться на межі виживання в той час, коли держава потребує посилення енергетичної безпеки та децентралізації генеруючих потужностей.

"Це є неприпустимим, враховуючи й той факт, що перевагою саме ВДЕ є значно більша децентралізація енергосистеми, що дуже важливо з урахуванням загроз російських ракетних ударів", - зазначають інвестори.

Також УВЕА закликає до негайного втілення в реальні дії озвучених вищим керівництвом держави меседжів щодо перспектив відновлюваної енергетики в Україні, і почати "зелений" енергетичний перехід з покращення фінансового стану галузі ВДЕ.

"Необхідно зменшити ризику дефолту підприємств сектору відновлюваної енергетики, яка є важливою складовою енергетичної системи держави і її енергетичної безпеки", - підсумували в УВЕА.

Нагадаємо, держпідприємство "Гарантований покупець" не розрахувався з "зеленою" генерацією за половину виробленої 2022 року електрики.

Водночас заборгованість НЕК "Укренерго" перед ДП "Гарантований покупець" за послугу зі збільшення частки відновлюваних джерел енергії досягла 12,3 млрд грн.