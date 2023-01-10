Инвесторы в "зеленую" энергетику призывают "Укрэнерго" выплатить долги перед производителями

"Вся отрасль ожидала, что НЭК "Укрэнерго" обеспечит выплату таких долгов, ведь летом 2022 года публично говорилось о том, что путем привлеченных кредитов от ЕБРР на сумму в 97 млн евро и ЕИБ - на сумму в 50 млн евро вопрос оплаты ограничений ВИЭ будет решено еще в начале осени", - говорят в УВЭА.

Инвесторы подчеркивают, что, несмотря на то, что среди аргументов в привлечении этих кредитов была необходимость осуществления расчетов именно перед предприятиями ВИЭ, вопрос выплат "зеленой" генерации был отложен и не решен до сих пор.

"Призываем оператора системы передачи как можно быстрее решить вопрос задолженности за ограничение производства "зеленой" электроэнергии путем предоставленных ранее полученных кредитных ресурсов", - подчеркивают в ассоциации.

УВЭА обеспокоена тем, что отрасль возобновляемой энергетики находится на грани выживания в то время, когда государство нуждается в усилении энергетической безопасности и децентрализации генерирующих мощностей.

"Это недопустимо, учитывая и тот факт, что преимуществом именно ВИЭ является значительно большая децентрализация энергосистемы, что очень важно с учетом угроз российских ракетных ударов", - отмечают инвесторы.

Также УВЕА призывает к немедленному воплощению в реальные действия озвученных высшим руководством государства меседжей по поводу перспектив возобновляемой энергетики в Украине, и начать "зеленый" энергетический переход с улучшения финансового состояния отрасли ВИЭ.

"Необходимо уменьшить риск дефолта предприятий сектора возобновляемой энергетики, которая является важной составляющей энергетической системы государства и его энергетической безопасности", - подытожили в УВЭА.

Напомним, госпредприятие "Гарантированный покупатель" не рассчитался с "зеленой" генерацией за половину произведенного в 2022 году электричества.

В то же время, задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" за услугу по увеличению доли возобновляемых источников энергии достигла 12,3 млрд грн.