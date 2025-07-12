Інвестори в "зелену" енергетику України отримають підтримку від ЄС

Як зазначається, механізм було анонсовано на Конференції з відновлення України URC2025 у Римі. Його мета розблокувати 1,5 млрд євро інвестицій у 1 ГВт нових потужностей відновлюваної енергетики.

"Європейський Союз вже затвердив 180 млн євро для підтримки механізму в межах Ukraine Investment Framework (UIF), а Нідерланди планують надати €12 млн у вигляді грантів. І це лише початок адже інші європейські уряди також серйозно розглядають можливість долучитися", - повідомили в Європейсько-Українському енергетичному агентстві.

Зазначається, що особлива цінність ініціативи в тому, що її концепція виникла саме в українському приватному секторі ВДЕ. Протягом останнього року вона формувалася завдяки тісній співпраці Європейсько-українського енергетичного агентства та Української Вітроенергетичної Асоціації у координації з ЄБРР, Єврокомісією та іншими партнерами.

"URMM вирішує одне з ключових обмежень для розвитку ВДЕ в умовах війни — ризик гарантованого викупу електроенергії. Механізм гарантує мінімальну ціну на електроенергію для кожного приватного проєкту, що дає банкам впевненість надавати фінансування для нових генеруючих потужностей у критичний для країни час", - пояснили в агентстві.