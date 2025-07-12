Інвестори в "зелену" енергетику України отримають підтримку від ЄС

Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейська комісія оголосили про запуск Механізму зниження інвестиційних ризиків у відновлювану енергетику України (URMM).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Expro.
Як зазначається, механізм було анонсовано на Конференції з відновлення України URC2025 у Римі. Його мета розблокувати 1,5 млрд євро інвестицій у 1 ГВт нових потужностей відновлюваної енергетики.
"Європейський Союз вже затвердив 180 млн євро для підтримки механізму в межах Ukraine Investment Framework (UIF), а Нідерланди планують надати €12 млн у вигляді грантів. І це лише початок адже інші європейські уряди також серйозно розглядають можливість долучитися", - повідомили в Європейсько-Українському енергетичному агентстві.
Зазначається, що особлива цінність ініціативи в тому, що її концепція виникла саме в українському приватному секторі ВДЕ. Протягом останнього року вона формувалася завдяки тісній співпраці Європейсько-українського енергетичного агентства та Української Вітроенергетичної Асоціації у координації з ЄБРР, Єврокомісією та іншими партнерами.
"URMM вирішує одне з ключових обмежень для розвитку ВДЕ в умовах війни — ризик гарантованого викупу електроенергії. Механізм гарантує мінімальну ціну на електроенергію для кожного приватного проєкту, що дає банкам впевненість надавати фінансування для нових генеруючих потужностей у критичний для країни час", - пояснили в агентстві.
Раніше представники інвесторів повідомляли, що в Україні йде підготовка до створення фонду, який будуть фінансувати міжнародні фінансові організації, щоб стимулювати будівництво підприємств відновлюваної енергетики.
Передбачається, що Фонд створюватиметься за участі міжнародних донорів для того, щоб інвестори в нові підприємства зеленої енергетики мали можливість отримувати гарантований рівень доходу на довгостроковий період і це страхувало їх від коливань ціни електроенергії на ринку.
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