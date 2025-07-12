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Инвесторы в "зеленую" энергетику Украины получат поддержку от ЕС

Фото: инвесторы в "зеленую" энергетику Украины получат поддержку от ЕС (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Европейский банк реконструкции и развития и Европейская комиссия объявили о запуске Механизма снижения инвестиционных рисков в возобновляемую энергетику Украины (URMM).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Expro.

Как отмечается, механизм был анонсирован на Конференции по восстановлению Украины URC2025 в Риме. Его цель разблокировать 1,5 млрд евро инвестиций в 1 ГВт новых мощностей возобновляемой энергетики.

"Европейский Союз уже утвердил 180 млн евро для поддержки механизма в рамках Ukraine Investment Framework (UIF), а Нидерланды планируют предоставить €12 млн в виде грантов. И это только начало ведь другие европейские правительства также серьезно рассматривают возможность присоединиться", - сообщили в Европейско-Украинском энергетическом агентстве.

Отмечается, что особая ценность инициативы в том, что ее концепция возникла именно в украинском частном секторе ВИЭ. В течение последнего года она формировалась благодаря тесному сотрудничеству Европейско-украинского энергетического агентства и Украинской Ветроэнергетической Ассоциации в координации с ЕБРР, Еврокомиссией и другими партнерами.

"URMM решает одно из ключевых ограничений для развития ВИЭ в условиях войны - риск гарантированного выкупа электроэнергии. Механизм гарантирует минимальную цену на электроэнергию для каждого частного проекта, что дает банкам уверенность предоставлять финансирование для новых генерирующих мощностей в критическое для страны время", - пояснили в агентстве.

 

Ранее представители инвесторов сообщали, что в Украине идет подготовка к созданию фонда, который будут финансировать международные финансовые организации, чтобы стимулировать строительство предприятий возобновляемой энергетики.

Предполагается, что Фонд будет создаваться при участии международных доноров для того, чтобы инвесторы в новые предприятия зеленой энергетики имели возможность получать гарантированный уровень дохода на долгосрочный период и это страховало их от колебаний цены электроэнергии на рынке.

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