Інвестори закликали комітет ВР підтримати законопроект по добудові вітроелектростанцій

Інвестори в зелену енергетику сподіваються, що законопроєкт, який передбачає можливість добудувати вітроелектростанції в наступні 2 роки не буде заблокований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління Української вітроенергетичної асоціації Андрія Конеченкова.

"Є зареєстрований законопроєкт про продовження pre-PPA і технічних умов на 2 роки. Ми не знаємо, як на сьогодні цей законопроєкт пройде через комітет з енергетики", - сказав Конеченков.

За його словами, інвестори дуже стурбовані ризиком блокування законопроєкту, оскільки вони мали намір добудувати станції ще декілька місяців тому і це могло б зменшити поточні проблеми з відключеннями в Україні.

"Якби ми добудували вітростанції, то сьогодні б не було проблем з постачанням електроенергії в Херсоні чи інших регіонах де сьогодні відбуваються відключення світла", - пояснив експерт.

Як повідомлялося, за інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності зеленої енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

На думку заступника директора Європейської бізнес асоціації, Україна має енергетичний потенціал в частині зеленої енергетики, який потрібно додатково задіяти для мінімізації наслідків атаки російських військових на енергетичну інфраструктуру.