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Инвесторы призвали комитет ВР поддержать законопроект по достройке ветроэлектростанций

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Среда 16 ноября 2022 17:04
Инвесторы призвали комитет ВР поддержать законопроект по достройке ветроэлектростанций Фото: инвесторы призвали комитет ВР поддержать законопроект по достройке ветроэлектростанций (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Инвесторы в зеленую энергетику надеются, что законопроект, предусматривающий возможность достроить ветроэлектростанции в следующие 2 года, не будет заблокирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова.

"Есть зарегистрированный законопроект о продлении pre-PPA и технических условий на 2 года. Мы не знаем, как сегодня этот законопроект пройдет через комитет по энергетике", - сказал Конеченков.

По его словам, инвесторы очень обеспокоены риском блокирования законопроекта, поскольку они намеревались достроить станции еще несколько месяцев назад и это могло бы снизить текущие проблемы с отключениями в Украине.

"Если бы мы достроили ветростанции, то сегодня бы не было проблем с поставкой электроэнергии в Херсоне или других регионах, где сегодня происходят отключения света", - пояснил эксперт.

Как сообщалось, по информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности зеленой энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

По мнению заместителя директора Европейской бизнес ассоциации, у Украины есть энергетический потенциал в части зеленой энергетики, который нужно дополнительно задействовать для минимизации последствий атаки российских военных на энергетическую инфраструктуру.

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