Інвестори закликали депутатів сприяти добудові "зелених" електростанцій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Асоціації відновлюваної енергетики України.

Як зазнає асоціація, під час попереднього напрацювання правок до законопроєкту №9011-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України" по ряду позицій не було досягнуто компромісу.

"Більш того, можливо подання правок до другого читання проєкту Закону, які приведуть до погіршення становища виробників електроенергії з ВДЕ та інвесторів у відповідні проекти", - йдеться в повідомлення УАВЕ.

У листі інвестори наголосили на нормах законопроєкту, що потребують доопрацювання, зокрема: надання виробникам ВДЕ права здійснювати відновлення пошкоджених електростанцій із збереженням "зеленого" тарифу, врегулювання питання небалансів та відповідальності за них балансуючої групи "Гарантованого покупця" і виробників ВДЕ; дозволити електростанціям, які працюють за "зеленим" тарифом виходити з балансуючої групи Гарпоку та повертатися до неї, так й переходити на feed-in premium з можливістю повернутися до системи "зеленого" тарифу.

Також інвестори закликають депутатів надати можливості виробникам з ВДЕ добудувати електростанції, які не були добудовані через російське вторгнення - зокрема, продовжити дію договорів на приєднання, що були чинні станом на 24 лютого 2022 року, з подовженням терміну дії або видачі нових технічних умов.

Як повідомлялося, за даними Міністерства енергетики, підприємства відновлюваної енергетики України взимку допомагали пом’якшувати проблему відключень електроенергії і продовжують ефективно підтримували енергозабезпечення різних областей України.