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Инвесторы призвали депутатов способствовать достройке "зеленых" электростанций

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Четверг 01 июня 2023 20:52
Инвесторы призвали депутатов способствовать достройке "зеленых" электростанций Фото: инвесторы призвали депутатов способствовать достройке "зеленых" электростанций (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Инвесторы в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) обратились к депутатам с просьбой содействовать восстановлению развития сектора ВИЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ассоциации возобновляемой энергетики Украины.

Как испытывает ассоциация, во время предварительной наработки правок в законопроект №9011-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно восстановления и зеленой трансформации энергетической системы Украины" по ряду позиций не был достигнут компромисс.

"Более того, возможно представление поправок ко второму чтению проекта Закона, которые приведут к ухудшению положения производителей электроэнергии из ВИЭ и инвесторов в соответствующие проекты", - говорится в сообщении УАВЭ.

В письме инвесторы отметили нормы законопроекта, требующие доработки, в частности: предоставление производителям ВИЭ права осуществлять восстановление поврежденных электростанций с сохранением "зеленого" тарифа, урегулирование вопроса небалансов и ответственности за них балансирующей группы "Гарантированного покупателя" и производителей ВИЭ; разрешить электростанциям, работающим по "зеленому" тарифу выходить из балансирующей группы Гарпока и возвращаться к ней, так и переходить на feed-in premium с возможностью вернуться в систему "зеленого" тарифа.

Также инвесторы призывают депутатов предоставить возможности производителям из ВИЭ достроить электростанции, которые не были достроены из-за российского вторжения - в частности, продлить действие договоров на присоединение, действующие по состоянию на 24 февраля 2022 года, с продлением срока действия или выдачи новых технических условий.

Как сообщалось, по данным Министерства энергетики, предприятия возобновляемой энергетики Украины зимой помогали смягчать проблему отключений электроэнергии и продолжают эффективно поддерживать энергообеспечение разных областей Украины.

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