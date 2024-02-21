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Інвестори втрачають довіру до держави через фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, - трейдер

Середа 21 лютого 2024 20:51
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Інвестори втрачають довіру до держави через фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, - трейдер Фото: інвестори втрачають довіру до держави через фінансову кризу в "зеленій" енергетиці (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

Інвестори втрачають довіру до України через довготривалу фінансову кризу в секторі зеленої енергетики, а також непередбачуваність в регуляторному та провому полі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника директора з розвитку групи постачальників енергоресурсів Олега Наумика.

"Ринок ВДЕ постійно стикається з проблемами. Це проблеми боргів, проблема довіри через правила гри, які постійно змінюються", - сказав Наумик.

За його словами, це також є однією з причин того, що деякі виробники зеленої електроенергії мають страх у прийнятті рішення щодо продажу електроенергії у відкритому ринку.

Наумик нагадав, що криза виплат по зеленому тарифу почалася ще у 2019 році, а вже у 2020 році був підписаний меморандум про реструктуризацію заборгованості.

Як повідомлялося, галузь відновлюваної енергетики в Україні потребує повного погашення старих боргів та заходів від держави, щоб вони не накопичувалися надалі, вважає Ігор Тинний, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики.

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