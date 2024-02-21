Инвесторы теряют доверие к государству из-за финансового кризиса в "зеленой" энергетике, - трейдер

Инвесторы теряют доверие к Украине из-за долгосрочного финансового кризиса в секторе зеленой энергетики, а также непредсказуемость в регуляторном и правовом поле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя директора по развитию группы поставщиков энергоресурсов Олега Наумика.

"Рынок ВИЭ постоянно сталкивается с проблемами. Это проблемы долгов, проблема доверия из-за постоянно меняющихся правил игры", - сказал Наумик.

По его словам, это также одна из причин того, что некоторые производители зеленой электроэнергии испытывают страх в принятии решения о продаже электроэнергии на открытом рынке.

Наумик напомнил, что кризис выплат по зеленому тарифу начался еще в 2019 году, а уже в 2020 году был подписан меморандум о реструктуризации задолженности.

Как сообщалось, отрасль возобновляемой энергетики в Украине нуждается в полном погашении старых долгов и мер от государства, чтобы они не накапливались в дальнейшем, считает Игорь Тинный, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.