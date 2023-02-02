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Инвесторы из США вложили 40 млрд долларов в разработку искусственного интеллекта в Китае

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Вашингтон, Четверг 02 февраля 2023 03:42
Инвесторы из США вложили 40 млрд долларов в разработку искусственного интеллекта в Китае Фото: инвесторы из США вложили 40 млрд долларов в китайские стартапы (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

На долю американских инвесторов, включая инвестиционные подразделения Intel и Qualcomm, приходится почти пятая часть инвестиций в китайские компании по созданию искусственного интеллекта с 2015 по 2021 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В документе, выпущенном CSET совместно с группой технической политики в Джорджтаунском университете, говорится, что 167 американских инвесторов приняли участие в 401 сделке, или примерно 17% инвестиций в китайские компании искусственного интеллекта за этот период.

Эти сделки составили в общей сложности 40,2 миллиарда долларов инвестиций, или 37% от общей суммы, привлеченной китайскими компаниями по разработке искусственного интеллекта за 6-летний период.

Ожидается, что в этом году администрация Байдена обнародует указ, ограничивающий некоторые инвестиции США в чувствительные китайские технологические отрасли.

Ранее мы писали, что американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) планирует мобилизовать до 1 млрд долларов на поддержку украинской экономики.

Также сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен инвестировать в Украину не менее 1,7 млрд евро в 2023 году.

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Соединенные Штаты Америки Китай Искусственный интеллект
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