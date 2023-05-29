Інвестори не раді: перемога Ердогана призвела до падіння турецької ліри

Турецька ліра ослабла після перемоги Реджепа Тайіпа Ердогана у другому турі президентських виборів. Курс упав на 0,3% до 20,03 за долар, що близько до рекордно низького рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Уолл-стріт передбачає подальшу слабкість ліри: Morgan Stanley попередив, що вона може до 28 до кінця року, якщо Ердоган дотримуватиметься своєї політики утримання відсоткових ставок на низькому рівні. Wells Fargo & Co очікує, що до кінця кварталу курс досягне 23 ліри за долар.

"Перемога Ердогана не втішить жодного іноземного інвестора, - сказав Хаснайн Малік, стратег Tellimer у Дубаї. За дуже високої інфляції, дуже низьких відсоткових ставок і відсутності чистих валютних резервів може настати хвороблива криза, яка торкнеться всіх активів".

Ердогана не працює

Неортодоксальний підхід Ердогана до процентних ставок - він вважає, що нижчі ставки ведуть до нижчої інфляції - поставив ринки у залежність від непередбачуваного поєднання спеціальних правил і втручань, а нові заходи запроваджуються неофіційно та майже щодня. Так політика змусила до втечі інвесторів, з 2013 року загальний обсяг іноземних активів у турецьких акціях та облігаціях скоротився приблизно на 85%, або майже на 130 млрд доларів.

"Очевидно, що нинішня модель економіки не працює", - сказав Бурак Четінджекер, фінансовий керуючий Strateji Portfoy у Стамбулі. Ердоган, мабуть, теж це усвідомлює, і скромний перехід до ортодоксальної політики у найближчому майбутньому ймовірний, бо інакше нежиттєздатний. Будь-який сигнал про це вітатиметься ринком".

Політика також була дорогою: центральний банк витратив майже 200 млрд доларів за останні півтора роки на підтримку ліри, чисті валютні резерви стали негативними, а інфляція злетіла вище 80% минулого року, перш ніж впала до 44% у квітні.

Очікування змін

Першими ознаками перегляду поточної політики, швидше за все, стануть призначення на ключові економічні пости, включаючи міністерство фінансів та казначейства, а також центральний банк. Два тижні тому всі нинішні міністри отримали місця у парламенті, від яких їм довелося б відмовитись, якби вони були повторно призначені до кабінету міністрів.

Слабші, ніж очікувалося, результати опозиції у першому турі президентських виборів 14 травня призвели до різкого зростання дефолтних свопів, падіння банківських акцій більш ніж на 20% та зниження курсу турецької валюти.

"Необхідно внести деякі поправки, щоб хоч би не вичерпати валютні резерви", - сказав Віктор Сабо, інвестиційний директор Abrdn у Лондоні. Оголошення про політику очікуватимуться, тому що "поточна неортодоксальна політика є нестійкою".