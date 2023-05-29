Инвесторы не рады: победа Эрдогана привела к падению турецкой лиры

Турецкая лира ослабла после победы Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов. Курс упал на 0,3% до 20,03 за доллар, что близко к рекордно низкому уровню.

Уолл-стрит предвидит дальнейшую слабость лиры: Morgan Stanley предупредил, что она может до 28 к концу года, если Эрдоган будет придерживаться своей политики удержания процентных ставок на низком уровне. Wells Fargo & Co ожидает, что к концу квартала курс достигнет 23 лир за доллар.

"Победа Эрдогана не утешит ни одного иностранного инвестора, - сказал Хаснайн Малик, стратег Tellimer в Дубае. При очень высокой инфляции, очень низких процентных ставках и отсутствии чистых валютных резервов может наступить болезненный кризис, который затронет все активы".

Политика Эрдогана не работает

Неортодоксальный подход Эрдогана к процентным ставкам - он считает, что более низкие ставки ведут к более низкой инфляции - поставил рынки в зависимость от непредсказуемого сочетания специальных правил и вмешательств, а новые меры вводятся неофициально и почти ежедневно. Этак политика принудила к бегству инвесторов, с 2013 года общий объем иностранных активов в турецких акциях и облигациях сократился примерно на 85%, или почти на 130 млрд долларов.

"Очевидно, что нынешняя модель экономики не работает", - сказал Бурак Четинджекер, финансовый управляющий Strateji Portfoy в Стамбуле. Эрдоган, вероятно, тоже это осознает, и скромный переход к ортодоксальной политике в ближайшем будущем вероятен, потому что иначе он нежизнеспособен. Любой сигнал об этом будет приветствоваться рынком".

Политика также была дорогостоящей: центральный банк потратил почти 200 млрд долларов за последние полтора года на поддержку лиры, чистые валютные резервы стали отрицательными, а инфляция взлетела выше 80% в прошлом году, прежде чем упала до 44% в апреле.

Ожидания перемен

Первыми признаками пересмотра текущей политики, скорее всего, станут назначения на ключевые экономические посты, включая министерство финансов и казначейства, а также в центральный банк. Две недели назад все нынешние министры получили места в парламенте, от которых им пришлось бы отказаться, если бы они были повторно назначены в кабинет министров.

Более слабые, чем ожидалось, результаты оппозиции в первом туре президентских выборов 14 мая привели к резкому росту дефолтных свопов, падению банковских акций более чем на 20% и снижению курса турецкой валюты.

"Необходимо внести некоторые поправки, чтобы хотя бы не исчерпать валютные резервы", - сказал Виктор Сабо, инвестиционный директор Abrdn в Лондоне. Объявления о политике будут ожидаться, потому что "текущая неортодоксальная политика неустойчива".