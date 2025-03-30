Інвестори очікують на виплату боргів за зелену енергію в 2025 році, - експерт

Держава має забезпечити погашення всіх боргів в зеленій енергетиці у 2025 році, оскільки це відкриє шлях для нових інвестицій в галузь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління Української вітроенергетичної асоціації Андрію Конеченкова.

"На підставі останніх заяв "Гарантованого покупця", цей рік буде ключовим для того, щоб максимально довести борги до мінімуму", - сказав Конеченков.

За його словами, якщо держава мінімізує борги, то це покращить інвестиційний клімат та відкриє можливості для нових інвестицій в галузь.

"Я думаю, що більше відкриється дорога для нових інвестицій саме в сектор зеленої електроенергії", - підкреслив голова правління УВЕА.