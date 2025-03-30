Инвесторы ожидают выплату долгов за зеленую энергию в 2025 году, - эксперт

Государство должно обеспечить погашение всех долгов в зеленой энергетике в 2025 году, поскольку это откроет путь для новых инвестиций в отрасль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрею Конеченкова.

"На основании последних заявлений "Гарантированного покупателя", этот год будет ключевым для того, чтобы максимально довести долги до минимума", - сказал Конеченков.

По его словам, если государство минимизирует долги, то это улучшит инвестиционный климат и откроет возможности для новых инвестиций в отрасль.

"Я думаю, что больше откроется дорога для новых инвестиций именно в сектор зеленой электроэнергии", - подчеркнул председатель правления УВЭА.