Інвестори очікують рішень влади про продовження будівництва нових "зелених" електростанцій, - УВЕА

Інвестори в відновлювані джерела енергії очікують на рішення влади про можливість продовження будівництва "зелених" електростанцій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління Української вітроенергетичної Асоціації (УВЕА) Андрія Конеченкова.

"Ті інвестори, які вклали гроші, але поки не добудували вітроелектростанції, не відмовляються від своїх проєктів. Вони - в стані очікування, продовжуючи слідкувати за рішеннями влади та брати участь у всіх заходах, які стосуються розвитку вітроенергетики України. Від рішень уряду залежить те чи вони будуть й подалі працювати з новими проєктами в Україні, чи тільки закінчать поточні", - сказав він.

Конеченков зазначив, що попри війну зацікавленість міжнародної спільноти до України залишається, а Чорне море розглядається як одна із найбільш перспективних територій для будівництва офшорної вітроенергетики.

Також він підкреслив, що останні кілька тижнів вітрова електроенергія для України є дешевшою, ніж згенерована коштом викопного палива.

"Європа та весь світ слідкуватимуть за тим які закони та стратегії приймає Україна. Якщо держава буде приймати і виконувати їх, без судів з боку інвесторів, довготривалих перемовин, тоді інвестори будуть заходити в ринок. І тільки за рахунок інвестицій ми зможемо ефективно та швидко відбудувати наш енергетичний сектор", - підсумував Конеченков.

Нагадаємо, що Центр економічного відновлення (ЦЕВ) заявляв, що завершення будівництва "зелених" електростанцій покращить енергозабезпечення України.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.