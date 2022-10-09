Инвесторы ожидают решений властей о продолжении строительства новых "зеленых" электростанций, - УВЭА

"Те инвесторы, которые вложили деньги, но пока не достроили ветроэлектростанции, не отказываются от своих проектов. Они - в состоянии ожидания, продолжая следить за решениями власти и участвовать во всех мероприятиях, касающихся развития ветроэнергетики Украины. От решений правительства зависит то они будут и дальше работать с новыми проектами в Украине или только закончат текущие", - сказал он.

Конеченков отметил, что, несмотря на войну, заинтересованность международного сообщества к Украине остается, а Черное море рассматривается как одна из наиболее перспективных территорий для строительства оффшорной ветроэнергетики.

Также он подчеркнул, что последние несколько недель ветровая электроэнергия для Украины дешевле, чем сгенерированная на средства ископаемого топлива.

"Европа и весь мир будут следить за тем, какие законы и стратегии принимает Украина. Если государство будет принимать и выполнять их, без судов со стороны инвесторов, длительных переговоров, тогда инвесторы будут заходить в рынок. И только за счет инвестиций мы сможем эффективно и быстро отстроить наш энергетический сектор", - подытожил Конеченков.

Напомним, что Центр экономического восстановления (ЦЭВ) заявлял, что завершение строительства "зеленых" электростанций улучшит энергообеспечение Украины.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.