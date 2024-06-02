Інвестори готові будувати нову енергетику в Україні, якщо знатимуть терміни окупності проектів, - ЄУЕА

Україна має досить великий інтерес в існуючих та потенційних інвесторів до розвитку системи накопичення електроенергії та потужностей відновлюваної енергетики, однак активне будівництво може початися тоді, коли інвестори розумітимуть терміни окупності проектів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Європейсько-Українського енергетичного агентства (ЄУЕА) Анастасію Верещинську.

"Інвестори не бачать довгострокової окупності - це те, що називається bankability. Зараз досі в нас не змінена тривалість контрактів за аукціонами з "Укренерго" на допоміжні послуги. На балансуючому ринку ситуація проблемна з боргами, тому на нього ніхто добровільно не заходить. А ситуація на ринку допоміжних послуг (РДП) обмежується прайс-кепами і тривалістю контрактів", - сказала Верещинська.

За її словами, провідні галузеві асоціації обговорюють з Укренерго реформування участі нових учасників на ринку допоміжних послуг та очікують зміни нормативної бази з боку Укренерго, що дозволить зацікавити потенційних інвесторів розвивати системи накопичення енергії.

"Ми не можемо починати розмову про нові проєкти в стореджах, якщо тривалість контракту, який укладається між виробником і державою Укренерго буде меншим, ніж тривалість кредиту, який виробник може отримати", - зазначила Верещинська.

На її думку, залучення фінансування це один із значних факторів, який буде впливати на швидкість впровадження таких проєктів, що впливатиме і на галузь відновлюваної енергетики, яка має в найближчі роки замінити значну частину втрачених через російські обстріли енергетичних потужностей.

Верещинська також підкреслила, що великі обсяги нових інвестицій в галузь відновлюваної енергетики стримує те, що потенційні інвестори бачать та аналізують ситуацію з боргами та зміною нормативно-правової бази в гіршу сторону і це їх не мотивує.

"Ми стикаємося з певними пересторогами серед інвесторів, які вже вклалися і вже працюють на українському ринку. Тому питання введення нових потужностей буде результатом того, яким чином держава буде структурувати правила гри і формувати інвестиційний клімат в секторі", - уточнила експертка.

Однією з ключових проблем вона назвала системний дефіцит ресурсів у компанії "Укренерго" щодо послуги зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел.

Раніше повідомлялося, що "Укренерго" хоче уникнути появи нових боргів при розрахунках за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел.

Також Українська вітроенергетична асоціація закликає уряд знайти фінансовий ресурс для "Енергоатому" (кредити чи облігації), щоб обнулити весь борговий ланцюжок, заборгованість перед якими становить 17 млрд грн.