Инвесторы готовы строить новую энергетику в Украине, если узнают сроки окупаемости проектов, - ЕУЭА

Украина имеет достаточно большой интерес у существующих и потенциальных инвесторов к развитию системы накопления электроэнергии и мощностей возобновляемой энергетики, однако активное строительство может начаться, когда инвесторы будут понимать сроки окупаемости проектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Европейско-Украинского энергетического агентства (ЕУЭА) Анастасию Верещинскую.

"Инвесторы не видят долгосрочной окупаемости - это то, что называется bankability. Сейчас до сих пор у нас не изменена продолжительность контрактов по аукционам с "Укрэнерго" на вспомогательные услуги. На балансирующем рынке ситуация проблемная с долгами, поэтому на него никто добровольно не заходит. А ситуация на рынке вспомогательных услуг (РДП) ограничивается прайс-кепами и продолжительностью контрактов", - сказала Верещинская.

По ее словам, ведущие отраслевые ассоциации обсуждают с Укрэнерго реформирование участия новых участников на рынке вспомогательных услуг и ожидают изменения нормативной базы Укрэнерго, что позволит заинтересовать потенциальных инвесторов развивать системы накопления энергии.

"Мы не можем начинать разговор о новых проектах в стореджах, если продолжительность заключаемого между производителем и государством Укрэнерго контракта будет меньше, чем продолжительность кредита, который производитель может получить", - отметила Верещинская.

По ее мнению, привлечение финансирования это один из значительных факторов, который будет влиять на скорость внедрения таких проектов, что будет влиять и на отрасль возобновляемой энергетики, которая в ближайшие годы должна заменить значительную часть потерянных из-за российских обстрелов энергетических мощностей.

Верещинская также подчеркнула, что большие объемы новых инвестиций в отрасль возобновляемой энергетики сдерживают то, что потенциальные инвесторы видят и анализируют ситуацию с долгами и изменением нормативно-правовой базы в худшую сторону и это их не мотивирует.

"Мы сталкиваемся с определенными предосторожностями среди уже уложившихся инвесторов и уже работающих на украинском рынке. Поэтому вопрос введения новых мощностей будет результатом того, каким образом государство будет структурировать правила игры и формировать инвестиционный климат в секторе", - уточнила экспертка.

Одной из ключевых проблем она назвала системный дефицит ресурсов в компании "Укрэнерго" по поводу услуги по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников.

Ранее сообщалось, что "Укрэнерго" хочет избежать появления новых долгов при расчетах за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников.

Также Украинская ветроэнергетическая ассоциация призывает правительство найти финансовый ресурс для "Энергоатома" (кредиты или облигации), чтобы обнулить всю долговую цепочку, задолженность перед которой составляет 17 млрд грн.