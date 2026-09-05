Інвестори бояться повторення історії з боргами у відновлюваній енергетиці, - експерт

Борги у відновлюваній енергетиці залишаються одним із факторів, які стримують інвесторів від участі у нових проєктах. Компанії готові розглядати зелені аукціони, але хочуть гарантій, що ситуація з багаторічними неплатежами не повториться.
Як пише РБК-Україна, про це заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков.
"Бояться, бояться, але при цьому, при тому, це якраз одна з передумов, що компанії розглядають можливість участі в цих аукціонах, але вони дійсно хочуть отримати гарантії, що не виявиться, як з боргами", - сказав Конеченков.
За його словами, боргова проблема почала загострюватися після домовленостей 2020 року про добровільне зниження зеленого тарифу. Тоді інвестори погодилися на скорочення виплат за умови погашення накопичених боргів, однак згодом з’явилися нові механізми, які, за словами Конеченкова, лише збільшили заборгованість.
"Оці 20% зіграли свою негативну роль, які ще збільшили кількість боргів. І досі ми це розрулюємо, цю ситуацію", - наголосив він.
Конеченков зазначив, що інтерес до нових аукціонів з боку бізнесу є, однак не всі компанії готові брати участь. За його словами, зараз таку можливість розглядають близько 4-5 компаній, а одним із ключових питань для них залишається гарантія своєчасних розрахунків.
Раніше бельгійський топ-менеджер та експерт у сфері відновлюваної енергетики Лоік Лерміньо зазначив, що нинішній рівень тарифу вже не покриває всіх витрат компанії, тоді як споживання електроенергії в Україні продовжує знижуватися через скорочення економічної активності та розвиток власної генерації у споживачів.
Нагадаємо, за словами директора Центру досліджень енергетики Олександр Харченка, загальна сума боргів в українській енергетиці становить понад 300 млрд гривень, з яких близько 140 млрд гривень припадає на електроенергетику.
Як раніше заявляв в.о. міністра енергетики Артем Некрасов, борги на енергетичному ринку та затримки з виплатами виробникам залишаються одним із головних бар’єрів для приходу інвестицій в енергетичний сектор України.
Крім того, заступник голови енергетичного комітету Верховної Ради Олексій Кучеренко заявляв, що борги на енергоринку вже обчислюються десятками мільярдів гривень і створюють дедалі більше фінансових проблем для галузі.