Инвесторы боятся повторения истории с долгами в возобновляемой энергетике, - эксперт

"Боятся, боятся, но при этом, при этом, это как раз одна из предпосылок, что компании рассматривают возможность участия в этих аукционах, но они действительно хотят получить гарантии, что не окажется, как с долгами", - сказал Конеченков.

По его словам, долговая проблема начала обостряться после договоренностей 2020 о добровольном снижении зеленого тарифа. Тогда инвесторы согласились на сокращение выплат при погашении накопленных долгов, однако впоследствии появились новые механизмы, которые, по словам Конеченкова, лишь увеличили задолженность.

"Эти 20% сыграли свою негативную роль, которые еще увеличили количество долгов. До сих пор мы это разруливаем эту ситуацию", - подчеркнул он.

Конеченков отметил, что интерес к новым аукционам со стороны бизнеса есть, однако не все компании готовы участвовать. По его словам, сейчас такая возможность рассматривается около 4-5 компаний, а одним из ключевых вопросов для них остается гарантия своевременных расчетов.