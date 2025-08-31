ua en ru
Інвесторам необхідно знати чіткі терміни погашення боргів за "зелену" енергію, - Соколовський

Україна, Неділя 31 серпня 2025 14:09
Інвесторам необхідно знати чіткі терміни погашення боргів за "зелену" енергію, - Соколовський Фото: експерт вважає, що інвесторам необхідно знати чіткі терміни погашення боргів за "зелену" енергію (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Інвестори очікують від держави розробку чіткого плану з термінами погашення боргів за вироблену електроенергію у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління Асоціації сонячної енергетики України Владислава Соколовського.

"Дійсно, ми маємо борг 65,5% за 2022 рік. Ми розуміємо, що в 2022 році ситуація була занадто важка як для всієї країни, так і для енергетичної галузі, і зокрема для сектору ВДЕ… І ми маємо, скоріш за все, ухвалити окремий закон, який буде передбачати чіткий графік погашення заборгованості, яка виникла в 2022 році", - заявив Соколовський.

За його словами, держава вже частково забезпечила необхідні інвесторам потреби – нові борги не виникають та сплачуються борги минулих років. На думку експерта, цей рух треба продовжити до повного погашення.

"А для того, щоби погасити старі борги і для того, щоби компанія "Укренерго" розраховувалася вчасно з "Гарантованим покупцем", потрібна допомога наших західних партнерів", - вважає Соколовський.

Він вважає, що серед варіантів вирішення проблеми може бути випуск облігацій або ж безпосередньо фінансова допомога з боку ЄС.

Як повідомлялося, станом на червень 2025 року заборгованість державного підприємства "Гарантований покупець" перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел складала понад 23 млрд грн.

Рівень оплати за електроенергію, вироблену у 2024 році, наразі становить 88,3%. Водночас розрахунок за 2022 рік складає лише 63,9%.

Раніше експерти вже прогнозували, що багатомільярдні борги "Гарпоку" перед підприємствами зеленої енергетики значно зменшують інтерес інвесторів до участі в зелених аукціонах.

