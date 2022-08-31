Инвесторам надо дать возможность достроить "зеленые" электростанции, - "Гарпок"

Государство должно предоставить инвесторам возможность достроить начатые проекты зеленой энергетики по зеленому тарифу, чтобы компенсировать временно утраченные мощности ветроэлектростанций, которые расположены на оккупированных территориях юга Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора ГП "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко, комментируя законопроект Министерства энергетики, которым предлагается продлить срок выдачи зеленого тарифа для новых ветроэлектростанций до конца 2024 года.

"На мой взгляд, продолжение строительства ВЭС под "зеленый" тариф - хорошая идея, потому что мы действительно потеряли, надеюсь, что временно, большое количество ВЭС на юге, и эту мощность все равно нужно компенсировать", - заявил Пилипенко.

По его словам, если инвесторы готовы достроить ветровые электростанции станции в западных регионах Украины, то стоит предоставить такую возможность.

При этом он отметил, что цена электроэнергии на построенных ветровых электростанциях будет близким к рыночным ценам на электроэнергии в Украине.

"Мы понимаем, что тариф для ветра не такой высокий, он сейчас чуть выше цены РДН, то почему бы не дать инвестировать на таких условно льготных условиях?"- отметил директор "Гарпоку".

Вместе с этим он рассказал, что недавно на встрече с инвесторами в «зеленую» энергетику представители энергетических государственных ведомств озвучивали идею приостановить действие зеленого тарифа на время войны, однако из-за критики инвесторов от этой идеи отказались.

"Производители ВИЭ негативно восприняли такую инициативу, и, насколько мне известно, больше эта тема не поднималась", - уточнил Пилипенко.

Напомним, Министерство энергетики разработало законопроект, которым предлагается продлить срок выдачи зеленого тарифа на 2 года - до конца 2024 года, чтобы инвесторы могли завершить свои проекты зеленой энергетики, которые были заморожены сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, продление возможности получить "зеленый тариф" позволит иностранным инвесторам достроить проекты ветровой энергетики общей мощностью не менее 800 МВт.