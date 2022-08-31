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Інвесторам треба дати можливість добудувати "зелені" електростанції, - "Гарпок"

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Середа 31 серпня 2022 13:18
Інвесторам треба дати можливість добудувати "зелені" електростанції, - "Гарпок" Фото: інвесторам треба дати можливість добудувати "зелені" електростанції (pixabay)
Автор: Олександр Мороз

Держава має надати інвесторам можливість добудувати розпочаті проєкти зеленої енергетики за зеленим тарифом, щоб компенсувати тимчасово втрачені потужності вітроелектростанцій, які розташовані на окупованих територіях півдня України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора ДП "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка, коментуючи законопроект Міністерства енергетики, яким пропонується подовжити термін видачі зеленого тарифу для нових вітроелектростанцій до кінця 2024 року.

"На мій погляд, продовження будівництва ВЕС під "зелений" тариф - хороша ідея, бо ми дійсно втратили, сподіваюся, що тимчасово, велику кількість ВЕС на півдні, і цю потужність все одно потрібно компенсувати", - заявив Пилипенко.

За його словами, якщо інвестори готові добудувати вітрові електростанції станції у західних регіонах України, то варто надати таку можливість.

При цьому він зазначив, що ціна електроенергії на збудованих вітрових електростанціях буде близькою до ринкових цін на електроенергії в Україні.

"Ми розуміємо, що тариф для вітру не такий високий, він зараз трохи вище ціни РДН, то чому б не дати інвестувати на таких умовно пільгових умовах?" - зазначив директор "Гарпоку".

Разом з цим він розповів, що нещодавно на зустрічі з інвесторами в «зелену» енергетику представники енергетичних державних відомств озвучували ідею призупинити дію зеленого тарифу на час війни, однак через критику інвесторів від цієї ідеї відмовились.

"Виробники ВДЕ негативно сприйняли таку ініціативу, і, наскільки мені відомо, більше ця тема не піднімалася", - уточнив Пилипенко.

Нагадаємо, Міністерство енергетики розробило законопроєкт, яким пропонується подовжити термін видачі зеленого тарифу на 2 роки - до кінця 2024 року, щоб інвестори могли завершити свої проєкти зеленої енергетики, які були заморожені одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, подовження можливості отримати зелений тариф дозволить іноземним інвесторам добудувати проєкти вітрової енергетики загальною потужністю не менш ніж 800 МВт.

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