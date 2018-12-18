Инвестор попросил расследовать попытку включить покупателя завода "Океан" в санкционный список

Фото: Василий Капацына (из открытых источников)

Капацына просит разобраться в ситуации

Николаевский инвестор, почетный президент Николаевского морского торгового порта Василий Капацына попросил журналистов разобраться, в чьих интересах действовали депутаты, включившие в проект «санкционного списка» гражданина Украины, николаевского бизнесмена Игоря Волошина. Об этом Василий Капацына заявил во время совместного с Игорем Волошиным брифинга в Николаеве.

По словам Капацыны, внесение Волошина в «санкционный список», может заблокировать текущую деятельность и выход на промышленные масштабы производства Николаевского судостроительного завода «Океан», а также заморозить возрождение всего украинского судостроения.

«Произошло то, что привело наших европейских партнеров в состояние следующего заявления: «Мистер Капацына, мистер Волошин, мы приостанавливаем свое участие в проекте завода «Океан», - пересказал Капацына реакцию потенциальных иностранных инвесторов на сообщение СМИ про проект санкционного списка.

Капацына отметил, что правоохранительные органы не могут установить обстоятельства и мотивы, которыми руководствовались народные депутаты.

«Я обратился в центральные правоохранительные органы, и они поговорили с одним из депутатов – он сразу сказал: «У меня неприкосновенность, я на ваши вопросы не отвечаю». У нашей команды осталось одно – апеллировать к вам, журналистам. Ведь по отношению к журналисту у депутата неприкосновенности нет. Я вас прошу, призываю – проведите журналистское расследование. Этих троих депутатов нужно поставить перед ответственностью», - заявил Капацына.

По мнению Капацыны, своими действиями депутаты подыграли «российскому бизнесу, российским спецслужбам, с которыми мы находимся в жесточайшем противостоянии».

«Кто сядет с нами за стол переговоров? Потенциальный инвестор, заказчик… сегодня заказчики прежде, чем разместить заказ на любом заводе, не только судостроительном, проводят жесткий аудит: правовой, технический. А здесь – риски быть арестованным на уровне парламента страны!», - заявил Капацына.

Капацына отметил, что может быть много версий произошедшего, и только журналистам под силу установить истину.

«Кто-то из них может быть агентом спецслужбы Российской Федерации. Кто-то из них просто продал Родину, не подумав о последствиях. Может, их ввели в заблуждение? Может, еще есть несколько версий? Не хочу никому ничего навязывать. Но кроме вас, уважаемые земляки, этого никто не сделает», - обратился Василий Капацына к журналистам.

Как известно, на открытых торгах 3 декабря 2018 г. имущество ПАО НСЗ "Океан" купила компания из Николаева ООО "ТД "Аннона". 100% владельцем компании является Игорь Волошин, племянник Василия Капацыны.

"Теперь завод в украинских руках. Предприятие вырвано из "лап" представителей государства-агрессора", - заявил Игорь Волошин в интервью РБК-Украина в день торгов.

За сутки до торгов, 2 декабря, представитель офшорной компании Zonel Operations Ltd (подконтрольной экс-министру энергетики РФ и экс-члену совета директоров "Газпрома" Игорю Юсуфову) Игорь Игнатов призвал к срыву торгов.