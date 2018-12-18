Інвестор попросив розслідувати спробу включити покупця заводу "Океан" у санкційний список

Фото: Василь Капацина (з відкритих джерел)

Капацина просить розібратися в ситуації

Миколаївський інвестор, почесний президент Миколаївського морського торговельного порту Василь Капацина попросив журналістів розібратися, в чиїх інтересах діяли депутати, що включили в проект «санкційного списку» громадянина України, миколаївського бізнесмена Ігоря Волошина. Про це Василь Капацина заявив під час спільного з Ігорем Волошиним брифінгу у Миколаєві.

За словами Капацини, внесення Волошина в «санкційний список», може заблокувати поточну діяльність і вихід на промислові масштаби виробництва Миколаївського суднобудівного заводу «Океан», а також заморозити відродження всього українського суднобудування.

«Сталося те, що призвело наших європейських партнерів у стан наступної заяви: «Містер Капацина, містер Волошин, ми припиняємо свою участь у проекті заводу «Океан», - переказав Капацина реакцію потенційних іноземних інвесторів на повідомлення ЗМІ про проект санкційного списку.

Капацина зазначив, що правоохоронні органи не можуть встановити обставини та мотиви, якими керувалися народні депутати.

«Я звернувся в центральні правоохоронні органи, і вони поговорили з одним із депутатів – він відразу сказав: «У мене недоторканність, я на ваші питання не відповідаю». У нашої команди залишилося одне – апелювати до вас, журналістів. Адже по відношенню до журналіста у депутата недоторканності немає. Я вас прошу, закликаю – проведіть журналістське розслідування. Цих трьох депутатів потрібно поставити перед відповідальністю», - заявив Капацина.

На думку Капацини, своїми діями депутати підіграли «російському бізнесу, російським спецслужбам, з якими ми перебуваємо у жорстокому протистоянні».

«Хто сяде з нами за стіл переговорів? Потенційний інвестор, замовник... сьогодні замовники перш, ніж розмістити замовлення на будь-якому заводі, не тільки суднобудівному, проводять жорсткий аудит: правовий, технічний. А тут – ризики бути заарештованим на рівні парламенту країни!», - заявив Капацина.

Капацина зазначив, що може бути багато версій події, і тільки журналістам під силу встановити істину.

«Хтось із них може бути агентом спецслужби Російської Федерації. Хтось із них просто продав Батьківщину, не подумавши про наслідки. Може, їх ввели в оману? Може, ще є кілька версій? Не хочу нікому нічого нав'язувати. Але крім вас, шановні земляки, цього ніхто не зробить», - звернувся Василь Капацина до журналістів.

Як відомо, на відкритих торгах 3 грудня 2018 р. майно ПАТ " МСЗ "Океан" купила компанія з Миколаєва ТОВ "ТД "Аннона". 100% власником компанії є Ігор Волошин, племінник Василя Капацини.

"Тепер завод в українських руках. Підприємство вирване з "лап" представників держави-агресора", - заявив Ігор Волошин в інтерв'ю РБК-Україна в день торгів.

За добу до торгів, 2 грудня, представник офшорної компанії Zonel Operations Ltd (підконтрольної екс-міністру енергетики РФ і екс-члену ради директорів "Газпрому" Ігорю Юсуфову) Ігор Ігнатов закликав до зриву торгів.