В "Инвестохиллс" призвали УЗ провести реструктуризацию долгов

"Имея постановление хозсуда Донецкой области от 15 июля 2020 года о замене должника (ГП "Донецкая железная дорога") на правопреемника (АО "Укрзализныця"), подтвержденное Верховным судом, наша компания приняла решение переуступить свое право требования долга несколько месяцев назад в связи с потенциальной политизацией процесса взыскания, что собственно и случилось. Отношениям между хозяйствующими субъектами г-н Лещенко пытается придать политический окрас. При этом, делая разнообразные заявления, он даже не потрудился разобраться, кто же является реальным кредитором, хотя все необходимые сведения он мог бы почерпнуть у юристов УЗ. Мы все прекрасно понимаем, что эта пиар активность вызвана единственной причиной - неспособностью менеджмента компании и Набсовета осуществлять эффективное управление финансами и кредиторской задолженностью госпредприятия", - отметил основатель "Инвестохиллс" Андрей Волков.

Бизнесмен считает, что власть должна задаться вопросом, почему "Укрзализныця", у которой есть средства, чтобы рассчитываться по долгам, проводит выборочное погашение долгов (например, десятки миллионов долларов были погашены "Сбербанку" России с ведома и санкции набсовета) и при этом не вступает ни в какие переговоры, и даже не отвечает на неоднократные письменные обращения кредиторов, которым, по какой-то причине, долги отдавать не желает.

ФК "Инвестохиллс" неоднократно призывала руководство "Укрзализныци" к мирному урегулированию проблемной задолженности, писала письма и предлагала реструктуризировать долг. Однако, ни конструктивного диалога, ни даже обратной связи от представителей предприятия мы не дождались. Поэтому нами было принято решение о переуступке прав требования к АО "Укрзализныця" другому юрлицу", - объяснил Волков.

В правильности своего понимания ситуации и последовательности УЗ в выборочном погашении долгов, по словам бизнесмена, компания убедилась еще раз после того, как на днях Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу "Укрзализныци", признав недействительным заключенный между "Проминвестбанком" и американским инвестиционным фондом VR Global Partners, договор купли-продажи права требования кредитной задолженности АО УЗ.

Причина аннулирования договора формальна и не имеет никакого отношения ни к сути, ни к сумме долга - в "Укрзализныци" настаивали, что VR Capital не имел права на приобретение ее долгов, поскольку это была так называемая "операция факторинга", на которую в Украине нужно иметь лицензию, а иностранный инвестиционный фонд не имеет статуса финучреждения в Украине.

"Было бы намного правильнее, чтобы отдельные члены набсовета перестали пиариться на проблемах вверенного им предприятия, а занялись своими прямыми обязанностями, а УЗ не вела многочисленные битвы в попытке оттянуть неизбежное - исполнение признанных Верховным судом требований по погашению долгов компании. Вместо этого членам набсовета и менеджменту "Укрзализныци" нужно выработать единые для всех своих кредиторов правила по реструктуризации долгов, вступить со всеми в диалог, не сортируя по неизвестным принципам, и, наконец-то, привести финансы компании в порядок. Это позволит УЗ выйти из состояния перманентного дефолта, которое не дает компании развиваться и привлекать необходимые инвестиции, и в целом позитивно скажется на инвестиционном климате в Украине", - считает основатель "Инвестохиллс".