Інвестиційний фонд з угоди про надра може запрацювати через місяць-півтора, - Свириденко

"Наше завдання зробити це як можна швидше (запустити фонд - ред.) Зараз дуже важко передбачити, але я думаю, через місяць або півтора (після ратифікації угоди в парламенті - ред.) ми маємо завдання запустити фонд", - сказала Свириденко.

Вона зазначила, що Україна хоче ратифікувати угоду як можна швидше.

"І, звичайно, ми хочемо фіналізувати інші технічні питання, які мають відношення до фонду", - зазначила віцепрем'єр.