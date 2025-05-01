Інвестиційний фонд з угоди про надра може запрацювати через місяць-півтора, - Свириденко

Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови України може запрацювати через місяць-півтора після ратифікації угоди з США про надра у Верховній Раді.
Про це в коментарі РБК-Україна заявила перший віцепрем'єр, міністр економіки України Юлія Свириденко.
"Наше завдання зробити це як можна швидше (запустити фонд - ред.) Зараз дуже важко передбачити, але я думаю, через місяць або півтора (після ратифікації угоди в парламенті - ред.) ми маємо завдання запустити фонд", - сказала Свириденко.
Вона зазначила, що Україна хоче ратифікувати угоду як можна швидше.
"І, звичайно, ми хочемо фіналізувати інші технічні питання, які мають відношення до фонду", - зазначила віцепрем'єр.
Нагадаємо, Україна та США підписали угоду про надра. З боку України документ підписала перший віцепрем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко, а з боку США - міністр фінансів Скотт Бессент.
Зазначимо, спочатку планувалося підписання рамкової угоди між країнами, після чого мав бути укладений договір про створення інвестиційного фонду. Наприкінці березня США запропонували Україні оновлений варіант угоди, який вже не є рамковим. Цей документ потребує ратифікації Верховною Радою.
Підписана угода передбачає, що країни створять інвестиційний фонд, кошти до якого надходитимуть із продажу українських корисних копалин.
За словами Свириденко, документ закріплює важливі для нашої країни пункти, і при цьому залишається вигідною для обох держав. Зокрема, надра залишаються в українській власності.
Водночас в угоді не йдеться про будь-які борги України перед США за ту допомогу, яку Вашингтон надав раніше.
Як повідомлялося раніше, США очікують, що Верховна Рада ратифікує угоду про надра протягом тижня.
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