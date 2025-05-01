Инвестиционный фонд из сделки о недрах может заработать через месяц-полтора, - Свириденко

Соглашение о недрах

Напомним, Украина и США подписали соглашение о недрах. Со стороны Украины документ подписала первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко, а со стороны США - министр финансов Скотт Бессент.

Отметим, сначала планировалось подписание рамочного соглашения между странами, после чего должен был быть заключен договор о создании инвестиционного фонда. В конце марта США предложили Украине обновленный вариант соглашения, который уже не является рамочным. Этот документ требует ратификации Верховной Радой.

Подписанное соглашение предусматривает, что страны создадут инвестиционный фонд, средства в который будут поступать с продажи украинских полезных ископаемых.

По словам Свириденко, документ закрепляет важные для нашей страны пункты, и при этом остается выгодным для обоих государств. В частности, недра остаются в украинской собственности.

В то же время в соглашении не говорится о каких-либо долгах Украины перед США за ту помощь, которую Вашингтон предоставил ранее.

Как сообщалось ранее, США ожидают, что Верховная Рада ратифицирует соглашение о недрах в течение недели.

Подробнее о соглашении - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.