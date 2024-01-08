Інвестиційний банк США допомагає олігарху з РФ, який вів бізнес у Криму та Маріуполі, - ЗМІ

Інвестиційний банк Morgan Stanley і Allen & Overy допомагають олігархові Сергію Колесникову отримати контроль над великим нафтовим активом у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Що відомо про олігарха

Статки Сергія Колесникова, який родом із Росії, але тепер є громадянином Мальти за схемою "золотого паспорта", оцінюються в 1,2 мільярда доларів завдяки бізнесу з виробництва будівельних матеріалів, співзасновником якого він є.

Щодо Колесникова санкції ввела Польща, а також Україна. Компанія Колесникова "Техноніколь" займалася будівельними проектами в окупованих Криму та Маріуполі, а також мала контракти з російськими військовими структурами.

Олігарху допомагає інвестиційний банк зі США

Інвестиційний банк США Morgan Stanley і Allen & Overy, одна з елітних юридичних фірм зі штаб-квартирою в Лондоні, допомагають Колесникову в його спробі заволодіти Верблузьким нафтовим родовищем, запаси якого становлять 100 млн барелів нафти в Астрахані на півдні Росії.

"Хоча немає жодних припущень про те, що вони порушили будь-які закони або правила, їхня робота на Колеснікова ілюструє, як компанії продовжують працювати з олігархами та їхніми підприємствами, що отримали прибуток від російської оборонної промисловості та вторгнення в Україну, попри міжнародні зусилля з ізоляції режиму Путіна та його бенефіціарів", - йдеться в матеріалі.

Компанія Колесникова "Інфлекшн Менеджмент", зареєстрована на Кіпрі, є одним із кредиторів Астраханської нафтової корпорації через кредитну лінію на суму понад 70 мільйонів доларів США, укладену 2012 року з Morgan Stanley.

Allen & Overy, яка зараз перебуває в процесі злиття з американською юридичною фірмою Shearman & Sterling, оголосила в березні 2022 року, що закриває свій московський офіс через незаконне і безглузде вторгнення в Україну і гуманітарну кризу, яка настала після цього.

Як йдуть справи у російських олігархів

У грудні Bloomberg писало, що більша частина російських мільярдерів змогли наростити свої статки з початку 2023 року. Загалом вони збільшилися на 38,575 млрд доларів.

Також Кіпр пообіцяв посилити контроль над своїм фінансовим сектором. Причиною для цього став витік інформації про те, що російські олігархи виводили свої активи через країну.

Днями стало відомо, що російський олігарх Олег Дерипаска придбав новий літак за 36 млн доларів. Його купили в обхід санкцій через Казахстан.