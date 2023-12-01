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Санкції не впливають? Більшість олігархів з РФ наростили свої статки за рік, - Bloomberg

П'ятниця 01 грудня 2023 15:50
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Санкції не впливають? Більшість олігархів з РФ наростили свої статки за рік, - Bloomberg Фото: більшість олігархів з РФ наростили свої статки за рік (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Більшість російських мільярдерів змогли наростити свої статки з початку 2023 року. Усього вони збільшилися на 38,575 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg Billionaires Index ("Індекс мільярдерів").

До загального рейтингу, що складається з 500 мільярдерів, увійшло 25 росіян. Статки лише трьох з них зменшилися з 1 січня 2023 року.

Перша сотня мільярдерів

У першу сотню рейтингу потрапили шестеро росіян:

  • Володимир Потанін (47 місце);
  • Леонід Міхельсон (52 місце);
  • Вагіт Алекперов (62 місце);
  • Володимир Лісін (72 місце);
  • Алішер Усманов (82 місце);
  • Олексій Мордашов (88 місце).

Потанін зміг збільшити свої статки на 2,11 млрд доларів. Наразі вони становлять 30,7 млрд доларів.

Міхельсон з 1 січня збільшив статки на 2,71 млрд доларів. Загальні - 27,3 млрд доларів.

Алекперов з початку року розбагатів на 9,14 млрд доларів. Загальні статки - 24,5 млрд доларів.

Лісін збільшив статки на 3,07 млрд доларів за рік. Загальні - 22,9 млрд доларів.

Усманов з початку року збагатився на 1,87 млрд доларів. Загальні статки - 20,3 млрд доларів.

Мордашов зміг збільшити статки на 618 млн доларів. Загальні - 19,3 млрд доларів.

Мільярдери за першою сотнею

Нижче першої сотні в рейтингу перебувають 19 російських мільярдерів. Примітно, що й у них справи йшли добре. Тільки у трьох з 19 статки за рік зменшилися:

  • Сулейман Керімов (276 місце) - статки зменшилися на 650 млн доларів за рік. Загальні - 8,34 млрд доларів.
  • Віктор Вексельберг (351 місце) - статки зменшилися на 44,1 млн доларів за рік. Загальні - 6,96 млрд доларів.
  • В'ячеслав Кантор (413 місце) - за рік статки стали меншими на 277 млн доларів. Загальні - 6,09 млрд доларів.

Російські олігархи та війна в Україні

Нагадаємо, за даними ЗМІ, щонайменше 82 російські олігархи допомагають владі своєї країни фінансувати війну проти України.

Зокрема, вони їхні підприємства виробляють компоненти для бомб, військову техніку, а також надають різні послуги солдатам.

Наприклад, ще 13 липня з'ясувалося, що Володимир Лісін (72 місце у рейтингу Bloomberg) постачав на російські оборонні заводи сталь. Її могли використати і виробники ядерних боєприпасів.

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