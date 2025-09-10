ua en ru
Інвестиції в нерухомість отримали рекордно низький поріг – від 10 гривень: завдяки ініціативі Inzhur

Середа 10 вересня 2025 10:47 promo
Інвестиції в нерухомість отримали рекордно низький поріг – від 10 гривень: завдяки ініціативі Inzhur Фото: Inzhur запускає новий інвестиційний мегафонд Inzhur REIT (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

29 серпня команда інвестиційної REIT-компанії Inzhur оголосила, що довготривалі перемовини з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) завершилися успіхом: регулятор видав спецдозвіл на приєднання п`яти поточних фондів компанії до нового мегафонду Inzhur REIT. А вже 9 вересня – тисячі українців і українок почали інвестувати в комерційну нерухомість від 10 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Отримання спецдозволу від регулятора стало законодавчим прецедентом для інвестиційного ринку України.

За словами засновника і СЕО Inzhur Андрія Журжія, саме воно дозволило створити новий фонд на унікальних умовах: інвестування в топову комерційну нерухомість від 10 гривень, дохідність фонду 9,5% річних у доларах з щомісячними дивідендами на картку, багато об'єктів і напрямків.

"Рішення НКЦПФР дозволило нам створити найбільший фонд в історії Inzhur і радикально знизити поріг інвестицій. Стратегічна мета компанії – навчити інвестуванню 1 млн українців та українок протягом наступних 3 років: для цього інвестиції повинні бути доступні буквально кожному, і поява фонду Inzhur REIT дозволила нам це забезпечити. Це створить ринок і підвищить рівень фінансової грамотності в Україні. Для країни це необхідно, і ми вдячні регулятору за ефективну співпрацю", – каже Андрій Журжій.

Перша реакція підтверджує великий інтерес українців до інвестицій на таких умовах: у перші години після відкриття в Inzhur REIT 2 568 унікальних інвесторів здійснили угод на 30 млн гривень.

Інвестиції в нерухомість отримали рекордно низький поріг – від 10 гривень: завдяки ініціативі InzhurФото: фонд Inzhur REIT дає можливість інвестування від 10 грн (пресслужба)

Фонд Inzhur REIT: що відомо

До фонду Inzhur REIT приєдналися 5 колишніх фондів Inzhur, а всі їхні активи стали частиною нового мегафонду: тобто у складі Inzhur REIT вже на старті опинилися діючі та вже заплановані об'єкти для супермаркетів "Сільпо", "Фора", Novus і Comfy, а також об'єкти для ресторанів McDonald’s.

Крім цього, Inzhur вже зараз оголосив про найближчі поповнення фонду: на етапі due dilligence знаходиться рекордна для компанії угода з придбання ТРЦ за 36 млн долларів, а під новий напрямок ритейл-парків активно купується земля і готуються необхідні документи.

"Об'єднання створює переваги, і ось основні: краща ліквідність, більше інвесторів, максимальна диверсифікація та нівелювання значного впливу нових будівництв на прибутковість поточних інвесторів, краща прибутковість на вкладений капітал та більше спроможності займатися інвестуванням у комерційну нерухомість найвищого рівня", – підкреслює Андрій Журжій.

Станом на зараз фонд Inzhur управляє активами на 3,809 млрд грн і об’єднує 21 570 співвласників, які вже отримали 915 млн грн доходу.

Про Inzhur

Inzhur – перша українська RЕІТ-компанія (Real Estate Investment Trust), яка дає змогу українцям об’єднуватися для інвестування у велику нерухомість.

Співвласники отримують дохід від орендних виплат і зростання капіталізації об’єктів.

