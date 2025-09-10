ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Инвестиции в недвижимость получили рекордно низкий порог – от 10 гривен: благодаря инициативе Inzhur

Среда 10 сентября 2025 10:47 promo
UA EN RU
Инвестиции в недвижимость получили рекордно низкий порог – от 10 гривен: благодаря инициативе Inzhur Фото: Inzhur запускает новый инвестиционный мегафонд Inzhur REIT (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

29 августа команда инвестиционной REIT-компании Inzhur объявила, что долгосрочные переговоры с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) завершились успехом: регулятор выдал спецразрешение на присоединение пяти текущих фондов компании к новому мегафонду Inzhur REIT. А уже 9 сентября – тысячи украинцев и украинок начали инвестировать в коммерческую недвижимость от 10 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Получение спецразрешения от регулятора стало законодательным прецедентом для инвестиционного рынка Украины.

По словам основателя и СЕО Inzhur Андрея Журжия, именно оно позволило создать новый фонд на уникальных условиях: инвестирование в топовую коммерческую недвижимость от 10 гривен, доходность фонда 9,5% годовых в долларах с ежемесячными дивидендами на карту, много объектов и направлений.

"Решение НКЦБФР позволило нам создать крупнейший фонд в истории Inzhur и радикально снизить порог инвестиций. Стратегическая цель компании – научить инвестированию 1 млн украинцев и украинок в течение следующих 3 лет: для этого инвестиции должны быть доступны буквально каждому, и появление фонда Inzhur REIT позволило нам это обеспечить. Это создаст рынок и повысит уровень финансовой грамотности в Украине. Для страны это необходимо, и мы благодарны регулятору за эффективное сотрудничество", – говорит Андрей Журжий.

Первая реакция подтверждает большой интерес украинцев к инвестициям на таких условиях: в первые часы после открытия в Inzhur REIT 2568 уникальных инвесторов совершили сделок на 30 млн гривен.

Инвестиции в недвижимость получили рекордно низкий порог – от 10 гривен: благодаря инициативе InzhurФото: фонд Inzhur REIT дает возможность инвестирования от 10 грн (пресс-служба)

Фонд Inzhur REIT: что известно

К фонду Inzhur REIT присоединились 5 бывших фондов Inzhur, а все их активы стали частью нового мегафонда: то есть в составе Inzhur REIT уже на старте оказались действующие и уже запланированные объекты для супермаркетов "Сильпо", "Фора", Novus и Comfy, а также объекты для ресторанов McDonald’s.

Кроме этого, Inzhur уже сейчас объявил о ближайших пополнениях фонда: на этапе due dilligence находится рекордное для компании соглашение по приобретению ТРЦ за 36 млн долларов, а под новое направление ритейл-парков активно покупается земля и готовятся необходимые документы.

"Объединение создает преимущества, и вот основные: лучшая ликвидность, больше инвесторов, максимальная диверсификация и нивелирование значительного влияния новых строек на прибыльность текущих инвесторов, лучшая доходность на вложенный капитал и больше способности заниматься инвестированием в коммерческую недвижимость наивысшего уровня", – подчеркивает Андрей Журжий.

По состоянию на сегодня фонд Inzhur управляет активами на 3,809 млрд грн и объединяет 21 570 совладельцев, которые уже получили 915 млн грн дохода.

Об Inzhur

Inzhur – первая украинская RЕИТ-компания (Real Estate Investment Trust), которая позволяет украинцам объединяться для инвестирования в большую недвижимость.

Совладельцы получают доход от арендных выплат и рост капитализации объектов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Государственная комиссия ценных бумаг и фондового рынка
Новости
Пострадавший и пожар: появилось видео разрушений в Винницкой области после атаки
Пострадавший и пожар: появилось видео разрушений в Винницкой области после атаки
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России