Инвестиции в недвижимость получили рекордно низкий порог – от 10 гривен: благодаря инициативе Inzhur

29 августа команда инвестиционной REIT-компании Inzhur объявила, что долгосрочные переговоры с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) завершились успехом: регулятор выдал спецразрешение на присоединение пяти текущих фондов компании к новому мегафонду Inzhur REIT. А уже 9 сентября – тысячи украинцев и украинок начали инвестировать в коммерческую недвижимость от 10 гривен.

Получение спецразрешения от регулятора стало законодательным прецедентом для инвестиционного рынка Украины.

По словам основателя и СЕО Inzhur Андрея Журжия, именно оно позволило создать новый фонд на уникальных условиях: инвестирование в топовую коммерческую недвижимость от 10 гривен, доходность фонда 9,5% годовых в долларах с ежемесячными дивидендами на карту, много объектов и направлений.

"Решение НКЦБФР позволило нам создать крупнейший фонд в истории Inzhur и радикально снизить порог инвестиций. Стратегическая цель компании – научить инвестированию 1 млн украинцев и украинок в течение следующих 3 лет: для этого инвестиции должны быть доступны буквально каждому, и появление фонда Inzhur REIT позволило нам это обеспечить. Это создаст рынок и повысит уровень финансовой грамотности в Украине. Для страны это необходимо, и мы благодарны регулятору за эффективное сотрудничество", – говорит Андрей Журжий.

Первая реакция подтверждает большой интерес украинцев к инвестициям на таких условиях: в первые часы после открытия в Inzhur REIT 2568 уникальных инвесторов совершили сделок на 30 млн гривен.

Фонд Inzhur REIT: что известно

К фонду Inzhur REIT присоединились 5 бывших фондов Inzhur, а все их активы стали частью нового мегафонда: то есть в составе Inzhur REIT уже на старте оказались действующие и уже запланированные объекты для супермаркетов "Сильпо", "Фора", Novus и Comfy, а также объекты для ресторанов McDonald’s.

Кроме этого, Inzhur уже сейчас объявил о ближайших пополнениях фонда: на этапе due dilligence находится рекордное для компании соглашение по приобретению ТРЦ за 36 млн долларов, а под новое направление ритейл-парков активно покупается земля и готовятся необходимые документы.

"Объединение создает преимущества, и вот основные: лучшая ликвидность, больше инвесторов, максимальная диверсификация и нивелирование значительного влияния новых строек на прибыльность текущих инвесторов, лучшая доходность на вложенный капитал и больше способности заниматься инвестированием в коммерческую недвижимость наивысшего уровня", – подчеркивает Андрей Журжий.

По состоянию на сегодня фонд Inzhur управляет активами на 3,809 млрд грн и объединяет 21 570 совладельцев, которые уже получили 915 млн грн дохода.

Об Inzhur

Inzhur – первая украинская RЕИТ-компания (Real Estate Investment Trust), которая позволяет украинцам объединяться для инвестирования в большую недвижимость.

Совладельцы получают доход от арендных выплат и рост капитализации объектов.