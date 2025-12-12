Інвестиції в мережі є критичним фактором енергетичної безпеки України, - Хандрига

Підвищення тарифу на передачу електроенергії має під собою об’єктивні підстави, які тривалий час залишалися поза увагою широкої аудиторії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив директор компанії "ЕЛ-ЕНЕРГО" Олександр Хандрига.
За його словами, українські електромережі вже багато років працюють у режимі граничного навантаження, і значна частина обладнання досі є радянського виробництва.
"Українська система передачі десятиліттями працювала на межі можливостей. Частина обладнання - ще радянського виробництва, а війна додала колосальних ризиків і втрат. Без інвестицій у нові лінії, підстанції, релейний захист та цифровізацію ми матимемо регулярні аварії та відключення", - наголосив Хандрига.
Він зазначив, що за останні два роки саме мережеві обмеження стали причиною багатьох випадків відключень, а не дефіцит генерації чи коливання ринкових цін.
Ситуація ускладнюється і тим, що з 2022 року Україна працює в синхронному режимі з європейською мережею ENTSO-E, яка передбачає не лише переваги, але й жорсткі вимоги до технічної надійності та модернізації.
"У ЄС мережа - це окрема, повноцінна інвестиційна галузь. Україні потрібно підтягувати стандарти", - додав Хандрига.
Він підкреслив, що ухвалене підвищення тарифу є вимушеним, але виправданим кроком, якщо отримані кошти будуть спрямовані саме на модернізацію інфраструктури.
"Я переконаний: це підвищення тарифу - неминуче. І воно правильне, якщо кошти підуть саме на оновлення мереж, а не лише на латання бюджетних дір", - зазначив експерт.
Окремо Хандрига наголосив на необхідності паралельного запуску ефективних механізмів соціального захисту для вразливих домогосподарств.
"Ми всі розуміємо, що є групи людей, які через об’єктивні життєві обставини не мають можливості вчасно й повною мірою оплачувати комунальні послуги… Саме тому, на мою думку, паралельно з рішеннями про коригування тарифів мають розвиватися й працювати адресні механізми підтримки", - заявив він.
Нагадаємо, НКРЕКП ухвалив остаточне рішення щодо тарифів НЕК "Укренерго" на 2026 рік. Тариф на передачу електроенергії встановлений на рівні 785,39 грн/МВт·год без ПДВ, що на 14,4 % більше порівняно з чинним тарифом.