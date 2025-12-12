RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Инвестиции в сети являются критическим фактором энергетической безопасности Украины, - Хандрыга

Фото: эксперт считает, что инвестиции в сети являются критическим фактором энергетической безопасности Украины (facebook.com)
Автор: Сергей Новиков

Повышение тарифа на передачу электроэнергии имеет под собой объективные основания, которые долгое время оставались вне поля зрения широкой аудитории.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил директор компании "ЭЛ-ЭНЕРГО" Александр Хандрига.

По его словам, украинские электросети уже много лет работают в режиме предельной нагрузки, и значительная часть оборудования до сих пор советского производства.

"Украинская система передачи десятилетиями работала на пределе возможностей. Часть оборудования - еще советского производства, а война добавила колоссальных рисков и потерь. Без инвестиций в новые линии, подстанции, релейную защиту и цифровизацию мы будем иметь регулярные аварии и отключения", - подчеркнул Хандрыга.

Он отметил, что за последние два года именно сетевые ограничения стали причиной многих случаев отключений, а не дефицит генерации или колебания рыночных цен.

"За последние два года именно сетевые ограничения стали причиной многих отключений. Не недостаток генерации, не цена на рынке, а физическая неспособность сетей безопасно передать электроэнергию", - пояснил директор компании.

Ситуация осложняется и тем, что с 2022 года Украина работает в синхронном режиме с европейской сетью ENTSO-E, которая предусматривает не только преимущества, но и жесткие требования к технической надежности и модернизации.

"В ЕС сеть - это отдельная, полноценная инвестиционная отрасль. Украине нужно подтягивать стандарты", - добавил Хандрыга.

Он подчеркнул, что принятое повышение тарифа является вынужденным, но оправданным шагом, если полученные средства будут направлены именно на модернизацию инфраструктуры.

"Я убежден: это повышение тарифа - неизбежно. И оно правильное, если средства пойдут именно на обновление сетей, а не только на латание бюджетных дыр", - отметил эксперт.

Отдельно Хандрыга отметил необходимость параллельного запуска эффективных механизмов социальной защиты для уязвимых домохозяйств.

"Мы все понимаем, что есть группы людей, которые в силу объективных жизненных обстоятельств не имеют возможности вовремя и в полной мере оплачивать коммунальные услуги... Именно поэтому, по моему мнению, параллельно с решениями о корректировке тарифов должны развиваться и работать адресные механизмы поддержки", - заявил он.

 

Напомним, НКРЭКУ принял окончательное решение по тарифам НЭК "Укрэнерго" на 2026 год. Тариф на передачу электроэнергии установлен на уровне 785,39 грн/МВт-ч без НДС, что на 14,4 % больше по сравнению с действующим тарифом.

Инвестиции в УкраинуЭлектроэнергия