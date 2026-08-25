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Инвестиции в энергостойкость: "Кернел" привлек 100 млн евро на строительство ветряной электростанции

18:07 25.08.2026 Вт
3 мин
Какую мощность будет иметь новый объект и какие турбины установят в центральной Украине
aimg Сергей Новиков
Инвестиции в энергостойкость: "Кернел" привлек 100 млн евро на строительство ветряной электростанции Кернел подписал соглашение с Экспортно-инвестиционным фондом Дании (фото: пресс-служба)
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Агрохолдинг "Кернел" привлек 100 млн евро от датского фонда EIFO на строительство ветряной электростанции мощностью 94,5 МВт. Проект с системами накопления энергии должен усилить децентрализацию и устойчивость украинской сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Что известно о соглашении

"Кернел" подписал кредитное соглашение на 100 млн евро с Экспортно-инвестиционным фондом Дании (EIFO) для финансирования строительства своего первого ветроэнергетического проекта - ветряной электростанции мощностью 94,5 МВт в центральной части Украины. Соглашение подписано с участием министра бизнеса и конкурентоспособности Дании Мартина Лидегора.

Финансирование предоставляется в рамках специальной программы EIFO по поддержке инвестиций в Украине.

Ветряная электростанция будет состоять из 21 современной ветровой турбины, которую поставит и установит Vestas — один из мировых лидеров в сфере ветроэнергетики.

Почему этот проект важен

Проект также предусматривает установку промышленных систем накопления энергии, которые будут помогать балансировать производство электроэнергии в пиковые часы.

Развитие таких объектов распределенной возобновляемой генерации является частью более широкого курса на децентрализацию энергосистемы Украины, что делает ее более устойчивой к военным рискам по сравнению с традиционной централизованной генерацией.

Инвестиции в энергостойкость: &quot;Кернел&quot; привлек 100 млн евро на строительство ветряной электростанции

СЕО "Кернел" Евгений Осипов (фото: пресс-служба)

По словам СЕО "Кернел" Евгения Осипова, финансирование EIFO – важный сигнал для международного инвестиционного рынка. Это соглашение подтверждает, что даже в условиях полномасштабной войны, Украина остается страной, где можно реализовывать крупные частные инвестиционные проекты.

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"Для Кернел это логическое продолжение нашей долгосрочной стратегии развития возобновляемой энергетики и усиление энергетической устойчивости бизнеса. Стабильное энергообеспечение наших активов позволяет выполнять международные контракты. А это, в свою очередь, поддерживает глобальную продовольственную безопасность, где Украина играет критически важную роль. Для страны это еще один шаг к модернизации энергетической инфраструктуры", - отметил Осипов.

Подготовка проекта включала комплексную международную оценку экологических и социальных рисков в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Развитие возобновляемой энергетики является одним из стратегических приоритетов Кернел наряду с основным аграрным бизнесом. Компания последовательно инвестирует в проекты, повышающие устойчивость операционной деятельности и усиливающие энергетическую безопасность.

В частности, Кернел устанавливает солнечные панели на своих элеваторах и строит солнечную электростанцию мощностью 106 МВт на юге Украины.

После строительства ветровая электростанция усилит энергетическую независимость производственных активов Кернел и добавит новые мощности чистой генерации к энергосистеме Украины.

Что известно об EIFO и Vestas

EIFO (Export and Investment Fund of Denmark) – национальное экспортно-инвестиционное агентство Дании. С начала войны EIFO профинансировал более 30 проектов в Украине. Проект Кернел стал вторым проектом ветровой генерации в Украине, финансируемым EIFO, и является частью более широкой поддержки украинского энергетического сектора.

Vestas – один из мировых лидеров в сфере ветроэнергетики с более чем 203 ГВт установленных мощностей в мире. В Украине Vestas имеет 888 МВт ветровых мощностей, уже установленных или находящихся на этапе строительства.

Ранее сообщалось, что "Кернел" с международными партнерами масштабирует солнечную автономию прифронтовых общин .

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