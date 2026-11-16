Інвестиції в дрони проти ОВДП: де вища дохідність і що вигідніше

Чим відрізняються інвестиції в дрони та ОВДП

Головна відмінність між цими інструментами - у тому, куди спрямовуються гроші інвестора та за рахунок чого формується його дохід.

ОВДП - це фактично позика державі. Кошти надходять до державного бюджету, а повернення інвестицій та виплату доходу забезпечує держава. Додаткова перевага для фізичних осіб - дохід від ОВДП не оподатковується.

Корпоративні облігації дають змогу інвестувати безпосередньо в розвиток приватного бізнесу. Компанії залучають таким чином капітал для розширення виробництва, закупівлі комплектуючих, формування запасів і фінансування виробничих циклів. Для інвестора це можливість отримати дохід від фінансування бізнесу, а для підприємства - додатковий ресурс для масштабування.

Приклад такого інструменту - фонд Inzhur MilTech, який об'єднує кошти інвесторів і спрямовує їх у корпоративні облігації виробника дронів Vyriy Industries. Компанія використовує залучений капітал для масштабування серійного виробництва продукції, яку вже постачає українським військовим підрозділам.

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Де вища дохідність і скільки можна заробити

За розрахунками Inzhur, дохідність ОВДП на рівні близько 17% річних після оподаткування відповідає приблизно 22% до оподаткування за корпоративними облігаціями.

У перший рік ставка за облігаціями Vyriy становить 25% річних. На другий і третій роки фонд заклав у прогноз можливе зниження до 22%. Водночас прогнозована середньорічна дохідність Inzhur MilTech за три роки становить 25-29% у гривні залежно від дати інвестування.

Одна з особливостей фонду - капіталізація доходу. Кожні 35 днів Vyriy сплачує відсотки за облігаціями, а фонд спрямовує їх на придбання нових облігацій. Завдяки цьому зароблені кошти також починають приносити дохід, що збільшує вартість інвестиційних сертифікатів.

Що варто знати про ризики інвестування

Вища потенційна дохідність корпоративних облігацій пов'язана з вищим ризиком порівняно з державними цінними паперами.

Зокрема, облігації Vyriy Industries не забезпечені заставою, тому повернення коштів залежить від здатності компанії виконувати свої фінансові зобов'язання.

Водночас перед запуском фонду Inzhur проаналізувала фінансову звітність Vyriy Industries за 2024 і 2025 роки та перше півріччя 2026 року. 14 серпня 2026 року компанія та її облігації отримали довгостроковий кредитний рейтинг uaBBB зі стабільним прогнозом. Аудит фонду за результатами 2026 року проводитиме Deloitte.

Тож вибір між ОВДП та Inzhur MilTech залежить від цілей інвестора:

ОВДП дають можливість отримувати дохід від позики державі

Inzhur MilTech відкриває доступ до інвестицій у приватне оборонне виробництво з прогнозованою дохідністю 25-29% річних.

Для тих, хто прагне потенційно більшого заробітку та хоче долучитися до розвитку української MilTech-індустрії, це ще один інструмент для розгляду.

Водночас прогнозована дохідність не є гарантованою: фактичний результат залежатиме від ставок за облігаціями, строку інвестування та фінансових результатів Vyriy Industries.