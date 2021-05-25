Инвестиции в экономику Украины падают второй год подряд
Капитальные инвестиции в экономику Украины за январь-март 2021 года составили 78,2 млрд грн. Это на 9,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным статистического ведомства, снижение инвестиций было зафиксировано почти во всех отраслях.
В то же время рост зафиксирован в "Здравоохранении и предоставлении социальной помощи" (+137,1%), на транспорте и почтовой деятельности (+23,6%), в сельском хозяйстве (+7,7%), в профессиональной, научной и технической деятельности (6,7%).
Наибольшее падение зафиксировано в сфере "Искусство, спорт, развлечения и отдых" (-79,6%).
В промышленности инвестиции упали на 12,4%, в строительстве - на 19,2%, в торговле - нра 21,9%.
Кроме того, инвестиции в отрасль "Информация и телекоммуникации" упали на 29,0% в отрасль "Финансовая и страховая деятельность" - на 24,0%.
Как сообщало РБК-Украина, капитальные инвестиции в экономику Украины за 2020 год составили 419,8 млрд гривен. Это на 38,2% меньше по сравнению 2019 годом.
Напомним, финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий Украины за первый квартал 2021 года составил 166,0 млрд гривен.