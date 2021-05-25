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Інвестиції в економіку України падають другий рік поспіль

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Україна, Вівторок 25 травня 2021 17:58
Інвестиції в економіку України падають другий рік поспіль Фото: Капітальні інвестиції впали ще на 10% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Капітальні інвестиції в економіку України за січень-березень 2021 року склали 78,2 млрд грн. Це на 9,5% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, зниження інвестицій було зафіксовано майже у всіх галузях.

Водночас зростання зафіксоване в "Охороні здоров'я та надання соціальної допомоги" (+137,1%), на транспорті та поштовій діяльності (+23,6%), у сільському господарстві (+7,7%), у професійній, науковій та технічній діяльності (6,7%).

Найбільше падіння зафіксовано у сфері "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок" (-79,6%).

У промисловості інвестиції впали на -12,4%, у будівництві - на 19,2%, у торгівлі - на 21,9%.

Крім того, інвестиції у галузь "Інформація та телекомунікації" впали на -29,0% у галузь "Фінансова та страхова діяльність" на 24,0%.

Інвестиції в економіку України падають другий рік поспіль

Як повідомляло РБК-Україна, капітальні інвестиції в економіку України за 2020 рік склали 419,8 млрд гривень. Це на 38,2% менше порівняно 2019 роком.

Нагадаємо, фінансовий результат до оподаткування великих і середніх підприємств України за перший квартал 2021 року склав 166,0 млрд гривень.

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