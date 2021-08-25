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Инвестиции в экономику Украины остались на уровне кризисного 2020 года

Автор: Александр Белоус

Капитальные инвестиции в экономику Украины за январь-июль 2021 года составили 191,1 млрд гривен. Это на 4,2% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой Государственную службу статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, самый большой рост зафиксирован в "Здравоохранении и предоставлении социальной помощи" (+147,4%), на транспорте и почтовой деятельности (+41,3%), в сельском хозяйстве (+19,3%).

Наибольшее падение зафиксировано в сфере "Искусство, спорт, развлечения и отдых" (-37,8%). Инвестиции в образование сократились на 30,2%, в госуправление - на -2,6%, в научную деятельность - на 1,4%.

Инвестиции в отрасль "Финансовая и страховая деятельность" упали на 32,0%, в отрасль "Информация и телекоммуникации" - на 17,1%. Также упали инвестиции в строительстве (-5,9%).

В промышленности инвестиции выросли на 0,9%, в торговле - на 1,0%.

Как сообщало РБК-Украина, капитальные инвестиции в экономику Украины за 2020 год составили 419,8 млрд гривен. Это на 38,2% меньше по сравнению 2019 годом

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Государственная служба статистики