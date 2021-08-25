Инвестиции в экономику Украины остались на уровне кризисного 2020 года

По данным статистического ведомства, самый большой рост зафиксирован в "Здравоохранении и предоставлении социальной помощи" (+147,4%), на транспорте и почтовой деятельности (+41,3%), в сельском хозяйстве (+19,3%).

Наибольшее падение зафиксировано в сфере "Искусство, спорт, развлечения и отдых" (-37,8%). Инвестиции в образование сократились на 30,2%, в госуправление - на -2,6%, в научную деятельность - на 1,4%.

Инвестиции в отрасль "Финансовая и страховая деятельность" упали на 32,0%, в отрасль "Информация и телекоммуникации" - на 17,1%. Также упали инвестиции в строительстве (-5,9%).

В промышленности инвестиции выросли на 0,9%, в торговле - на 1,0%.