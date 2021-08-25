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Інвестиції в економіку України залишилися на рівні кризового 2020 року

Автор: Олександр Білоус

Капітальні інвестиції в економіку України за січень-липень 2021 року склали 191,1 млрд гривень. Це на 4,2% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє РБК Украина з посиланням державну службу статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, найбільше зростання зафіксовано в "охороні Здоров'я та наданні соціальної допомоги" (+147,4%), на транспорті та поштовій діяльності (+41,3%), в сільському господарстві (+19,3%).

Найбільше падіння зафіксовано у сфері "мистецтво, спорт, розваги та відпочинок" (-37,8%). Інвестиції в освіту скоротилися на 30,2%, в держуправління - на -2,6%, в наукову діяльність - на 1,4%.

Інвестиції в галузь "фінансова і страхова діяльність" впали на 32,0%, в галузь "інформація та телекомунікації" - на 17,1%. Також впали інвестиції в будівництві (-5,9%).

У промисловості інвестиції зросли на 0,9%, у торгівлі - на 1,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, капітальні інвестиції в економіку України за 2020 рік склали 419,8 млрд гривень. Це на 38,2% менше порівняно 2019 роком

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Державна служба статистики