Інвестиції в економіку України залишилися на рівні кризового 2020 року

За даними статистичного відомства, найбільше зростання зафіксовано в "охороні Здоров'я та наданні соціальної допомоги" (+147,4%), на транспорті та поштовій діяльності (+41,3%), в сільському господарстві (+19,3%).

Найбільше падіння зафіксовано у сфері "мистецтво, спорт, розваги та відпочинок" (-37,8%). Інвестиції в освіту скоротилися на 30,2%, в держуправління - на -2,6%, в наукову діяльність - на 1,4%.

Інвестиції в галузь "фінансова і страхова діяльність" впали на 32,0%, в галузь "інформація та телекомунікації" - на 17,1%. Також впали інвестиції в будівництві (-5,9%).

У промисловості інвестиції зросли на 0,9%, у торгівлі - на 1,0%.