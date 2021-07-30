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После инцидента с российским модулем "Наука" на МКС повреждений не зафиксировано, - NASA

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Пятница 30 июля 2021 01:20
После инцидента с российским модулем "Наука" на МКС повреждений не зафиксировано, - NASA Фото: российский модуль Наука на МКС (twitter.com/NASA)
Автор: РБК-Украина

После инцидента с российским модулем "Наука" на МКС повреждений не зафиксировано. Международная космическая станция продолжает работать в штатном режиме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на переговоры экипажа МКС с Землей, транслировавшиеся на NASA.

Инцидент произошел 29 июля, через некоторое время после стыковки многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) Наука с Международной космической станцией на МЛМ, когда внезапно незапланированно включились двигатели.

После стыковки российские космонавты проверили возможные утечки между "Наукой" и служебным модулем. Бригада управления полетом зафиксировала незапланированный запуск двигателей МЛМ, из-за которого сместилась ориентация станции.

Ранее мы сообщали, что к МКС пристыковался новый космический модуль.

Позже на МКС произошел инцидент с новым модулем России: включились двигатели.

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