После инцидента с российским модулем "Наука" на МКС повреждений не зафиксировано, - NASA

После инцидента с российским модулем "Наука" на МКС повреждений не зафиксировано. Международная космическая станция продолжает работать в штатном режиме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на переговоры экипажа МКС с Землей, транслировавшиеся на NASA .

Инцидент произошел 29 июля, через некоторое время после стыковки многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) Наука с Международной космической станцией на МЛМ, когда внезапно незапланированно включились двигатели.

После стыковки российские космонавты проверили возможные утечки между "Наукой" и служебным модулем. Бригада управления полетом зафиксировала незапланированный запуск двигателей МЛМ, из-за которого сместилась ориентация станции.