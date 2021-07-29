К МКС пристыковался новый космический модуль
Космический модуль "Наука", который был запущен на прошлой неделе с Байконура, успешно пристыковался к Международной космической станции сегодня в 16:30. Запуск устройства Россия откладывала на протяжении последних 14 лет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
Отмечается, что запуск ракеты носителя "Протон-М" состоялся еще 21 июля с космодрома Байконур. После того, как спутник "Наука" вышел на орбиту - модуль в течение следующих восьми дней выходил в зону стыковки с МКС.
Contact and capture, docking confirmed. At 9:29am ET, the @Roscosmos Nauka science module arrived at the Earth-facing side of the @Space_Station's Russian segment: pic.twitter.com/svwaYm5UGS— NASA (@NASA) July 29, 2021
"Наука" займет место модуля "Пирс", который недавно был похоронен на Кладбище космических кораблей, что расположенно в Тихом океане.
Также известно, что Российская Федерация планирует использовать космический модуль исключительно в лабораторно-исследовательских целях.
В частности, "Наука" оборудован:
- комплексом по производству кислорода для шести человек;
- роботом-манипулятором ERA для приема грузов;
- устройством для дистанционного зондирования Земли;