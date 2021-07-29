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К МКС пристыковался новый космический модуль

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Россия, Четверг 29 июля 2021 16:30
К МКС пристыковался новый космический модуль Фото: космический модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС (blogs.nasa.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Космический модуль "Наука", который был запущен на прошлой неделе с Байконура, успешно пристыковался к Международной космической станции сегодня в 16:30. Запуск устройства Россия откладывала на протяжении последних 14 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Отмечается, что запуск ракеты носителя "Протон-М" состоялся еще 21 июля с космодрома Байконур. После того, как спутник "Наука" вышел на орбиту - модуль в течение следующих восьми дней выходил в зону стыковки с МКС.

"Наука" займет место модуля "Пирс", который недавно был похоронен на Кладбище космических кораблей, что расположенно в Тихом океане.

Также известно, что Российская Федерация планирует использовать космический модуль исключительно в лабораторно-исследовательских целях.

В частности, "Наука" оборудован:

  • комплексом по производству кислорода для шести человек;
  • роботом-манипулятором ERA для приема грузов;
  • устройством для дистанционного зондирования Земли;

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МКС наука космос
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