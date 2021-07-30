Після інциденту з російським модулем "Наука" на МКС ушкоджень не зафіксовано, - NASA
Після інциденту з російським модулем "Наука" на МКС пошкоджень на зафіксовано. Міжнародна космічна станція продовжує працювати у штатному режимі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на переговори екіпажу МКС із Землею, що транслювалися на NASA.
Інцидент стався 29 липня, через деякий час після стикування багатоцільового лабораторного модуля (МЛМ) з Міжнародною космічною станцією на МЛМ, коли раптово незаплановано включилися двигуни.
Після стикування російські космонавти перевірили можливі витоки між "Наукою" і службовим модулем. Бригада управління польотом зафіксувала незапланований запуск двигунів МЛМ, через який змістилася орієнтація станції.
Раніше ми повідомляли, що до МКС пристикувався новий космічний модуль.
Пізніше на МКС стався інцидент з новим модулем Росії: включилися двигуни.