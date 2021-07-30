ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Після інциденту з російським модулем "Наука" на МКС ушкоджень не зафіксовано, - NASA

Новость на русском →
П'ятниця 30 липня 2021 01:20
Після інциденту з російським модулем "Наука" на МКС ушкоджень не зафіксовано, - NASA Фото: російський модуль Наука на МКС (twitter.com/NASA)
Автор: РБК-Україна

Після інциденту з російським модулем "Наука" на МКС пошкоджень на зафіксовано. Міжнародна космічна станція продовжує працювати у штатному режимі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на переговори екіпажу МКС із Землею, що транслювалися на NASA.

Інцидент стався 29 липня, через деякий час після стикування багатоцільового лабораторного модуля (МЛМ) з Міжнародною космічною станцією на МЛМ, коли раптово незаплановано включилися двигуни.

Після стикування російські космонавти перевірили можливі витоки між "Наукою" і службовим модулем. Бригада управління польотом зафіксувала незапланований запуск двигунів МЛМ, через який змістилася орієнтація станції.

Раніше ми повідомляли, що до МКС пристикувався новий космічний модуль.

Пізніше на МКС стався інцидент з новим модулем Росії: включилися двигуни.

Читайте РБК-Україна в Google News
МКС космос
NEWS
Нові обмеження на в'їзд в Україні: коли почнуть діяти
Нові обмеження на в'їзд в Україні: коли почнуть діяти
DAILY
Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так