Инцидент с российским модулем на МКС: известна причина неисправности

Стала известна причина внезапного включения двигателей российского космического модуля "Наука" после стыковки с МКС. Инцидент привел к тому, что станция развернулась на 45 градусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса .

Несмотря на то, что механика стыковки космического модуля "Наука" и МКС была отработана надежно, двигатели устройства спонтанно включились, что, со своей стороны, привело к смещению станции в пространстве.

"Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом.", - отмечает пресс-служба.

В результате МКС развернулась на 45 градусов.

Несмотря на то, что ситуация на станции сейчас считается стабильной, впрочем NASA пришлось перенести вчерашний запуск космического корабля Starliner на 3 августа.