Интервью Гиркина анализируют на наличие улик против России, - СБУ

Интервью Игоря Гиркина журналисту Дмитрию Гордону проанализируют на наличие дополнительных доказательств против России. Само интервью было инициативой только журналиста.

Об этом РБК-Украина рассказала спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

СБУ утверждает, что интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелковым) является инициативой Гордона.

"Между тем, вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования, как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны", - говорится в сообщении.

Отметим, сам Гордон заявлял, что интервью с Гиркиным и Поклонской были записаны в содействии с украинскими спецслужбами. По его словам, материалы интервью лягут в основу процесса в Гааге по делу о захвате Крыма и Донбасса.

После выхода интервью с российским боевиком под офисом Гордона прошла акция. В частности, активисты требовали открыть уголовные дела в отношении журналиста.

Гиркин и Поклонская являются одними из символов так называемой "русской весны". Первый принимал участие в вооруженном захвате Крыма, после чего с отрядом боевиков проник на Донбасс и захватил Славянск. В течение нескольких месяцев был одним из главарей "Донецкой народной республики", его называли комендантом Донецка и "министром обороны ДНР". Вскоре после катастрофы MH17 выехал в Россию.

Наталья Поклонская работала в органах украинской прокуратуры, после аннексии Крыма стала "прокурором республики", а на сегодняшний день является депутатом Госдумы РФ.