Інтерв'ю Гіркіна аналізують на наявність доказів проти Росії, - СБУ

Інтерв'ю Ігоря Гіркіна журналісту Дмитру Гордону проаналізують на наявність додаткових доказів проти Росії. Саме інтерв'ю було ініціативою лише журналіста.

Про це РБК-Україна розповіла речниця Служби безпеки України Олену Гітлянська.

СБУ стверджує, що інтерв'ю з Наталею Поклонською та Ігорем Гіркіним (Стрілковим) є ініціативою Гордона.

"Між тим, вся інформація, озвучена в цих інтерв'ю, вже детально аналізується співробітниками Служби на предмет її використання як додаткових доказів захоплення Російською Федерацією території України і фактичного розв'язання війни на сході нашої країни", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, сам Гордон заявляв, що інтерв'ю з Гіркіним і Поклонською були записані в сприянні з українськими спецслужбами. За його словами, матеріали інтерв'ю ляжуть в основу процесу в Гаазі у справі про захоплення Криму і Донбасу.

Після виходу інтерв'ю з російським бойовиком під офісом Гордона пройшла акція. Зокрема, активісти вимагали відкрити кримінальні справи щодо журналіста.

Гіркін і Поклонська є одними із символів так званої "російської весни". Перший брав участь у збройному захопленні Криму, після чого з загоном бойовиків проник на Донбас і захопив Слов'янськ. Протягом декількох місяців був одним з ватажків "Донецької народної республіки", його називали комендантом Донецька і "міністром оборони ДНР". Незабаром після катастрофи MH17 виїхав до Росії.

Наталя Поклонська працювала в органах української прокуратури, після анексії Криму стала "прокурором республіки", а на сьогоднішній день є депутатом Держдуми РФ.