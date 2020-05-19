Под офисом Гордона устроили акцию после интервью с Гиркиным

Фото: офис Гордона (facebook.com/rok.org.ua)

Активисты требуют открыть уголовное производство

Возле офиса издания "Гордон", владельцем которого является Дмитрий Гордон, состоялась акция протеста. Причиной его стала публикация интервью бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова).

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Рух опору капітуляції" и hromadske.

Активисты озвучили требование Службе безопасности Украины, чтобы она открыла уголовные дела после интервью Гиркина, а также после предыдущего интервью Гордона - с Натальей Поклонскою.

В частности, против фигурантов интервью требуется открыть уголовные производства по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 256 ч.1 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), 258-2 и ч. 1 ст. 258-3 (другое содействие деятельности террористической организации).

"24 мая во время акции "СтопРеванш" мы обязательно поинтересуемся, открыты ли уголовные дела, и как идет расследование", - отметили активисты.

По информации hromadske, в офис Гордона пришли около 100 активистов.

После этого Гордон записал видеообращение, в котором объяснил цель записи таких интервью. В частности, он отметил, что общение с Поклонской и Гиркиным он провел "в содружестве с украинскими спецслужбами".

"Эти интервью никогда никто не делал и в Украине никогда никто не опрашивал ни Поклонская, ни Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены при участии этих людей на территории Украины. Сегодня флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге, и эти показания Поклонская и Гиркина станут одними из основных свидетельств в судебном процессе по делу об аннексии Крыма и развязывание войны в Донбассе", - пояснил Гордон.

Напомним, 18 мая было опубликовано интервью Дмитрия Гордона с Игорем Гиркиным - бывшим руководителем боевиков "ДНР". СБУ сказала, что "изучит ситуацию".

Перед этим у Гордона получилось интервью с Натальей Поклонской, которая после аннексии полуострова стала российским прокурором Крыма, а впоследствии - депутатом Госдумы России.

Автор: Виталия Мазур