Інтерпол розкрив ім'я головної підозрюваної у замаху на Єрмолаєва в Монако

Згідно з даними Інтерполу, йдеться про громадянку України Анастасію Березовську.

“Українка, близько 30 років, яка проживає нині в Німеччині, залишила пакет із вибухівкою перед будинком українського олігарха Вадима Єрмолаєва”, - пише видання.

Інтерпол розшукує громадянку України Анастасію Березовську (Фото: скриншот)

Прокуратура Монако 2 липня санкціонувала арешт головної підозрюваної. У відомстві повідомили: щодо цієї особи вже оголошено "червоне оповіщення" Інтерполу.

Під час скоєння злочину жінка була у чорному капелюсі та всіляко намагалася приховати свою особу. Саме тому всі спочатку вважали, що це чоловік.

Розслідування триває. Французькі правоохоронці продовжують встановлювати всіх можливих учасників нападу та обставини організації вибуху.

Вони уточнили, що розслідують замах на убивство, а не теракт, як було оголошено спочатку.