Інтерпол розкрив ім'я головної підозрюваної у замаху на Єрмолаєва в Монако

Головною підозрюваною в замаху на олігарха Вадима Єрмолаєва в Монако є громадянка України Анастасія Березовська. Інтерпол уже оголосив її у міжнародний розшук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Згідно з даними Інтерполу, йдеться про громадянку України Анастасію Березовську.
“Українка, близько 30 років, яка проживає нині в Німеччині, залишила пакет із вибухівкою перед будинком українського олігарха Вадима Єрмолаєва”, - пише видання.
Прокуратура Монако 2 липня санкціонувала арешт головної підозрюваної. У відомстві повідомили: щодо цієї особи вже оголошено "червоне оповіщення" Інтерполу.
Під час скоєння злочину жінка була у чорному капелюсі та всіляко намагалася приховати свою особу. Саме тому всі спочатку вважали, що це чоловік.
Розслідування триває. Французькі правоохоронці продовжують встановлювати всіх можливих учасників нападу та обставини організації вибуху.
Вони уточнили, що розслідують замах на убивство, а не теракт, як було оголошено спочатку.
Як писало раніше РБК-Україна, 29 червня біля житлового будинку в Монте-Карло пролунав гучний вибух. Це сталося після того, як невідома особа залишила біля входу рюкзак і втекла.
Внаслідок інциденту постраждали троє людей: бізнесмен із Дніпра Вадима Єрмолаєва, його супутниця та 13-річний син.
Згодом стало відомо, що слідство в Монако запідозрило СБУ в замаху на українського олігарха.
Деталі читайте в матеріалі РБК-Україна "Хто такий Вадим Єрмолаєв і що відомо про замах на олігарха в Монако".