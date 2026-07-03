Интерпол раскрыл имя главной подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако

Главной подозреваемой в покушении на олигарха Вадима Ермолаева в Монако является гражданка Украины Анастасия Березовская. Интерпол уже объявил ее в международный розыск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Согласно данным Интерпола, речь идет о гражданке Украины Анастасии Березовской.
"Украинка, около 30 лет, которая проживает сейчас в Германии, оставила пакет со взрывчаткой перед домом украинского олигарха Вадима Ермолаева", - пишет издание.
Прокуратура Монако 2 июля санкционировала арест главной подозреваемой. В ведомстве сообщили - уже объявлено "красное оповещение" Интерпола.
Во время совершения преступления женщина была в черной шляпе и всячески пыталась скрыть свое лицо. Именно поэтому все поначалу считали, что это мужчина.
Расследование продолжается. Французские правоохранители продолжают устанавливать всех возможных участников нападения и обстоятельства организации взрыва.
Они уточнили, что расследуют покушение на убийство, а не теракт, как было объявлено сначала.
Как писало ранее РБК-Украина, 29 июня у жилого дома в Монте-Карло раздался громкий взрыв. Это произошло после того, как неизвестное лицо оставило у входа рюкзак и скрылось.
В результате инцидента пострадали три человека: бизнесмен из Днепра Вадима Ермолаева, его спутница и 13-летний сын.
Также стало известно, что следствие в Монако заподозрило СБУ в покушении на украинского олигарха.
Подробности читайте в материале РБК-Украина "Кто такой Вадим Ермолаев и что известно о покушении на олигарха в Монако".