Интерпол раскрыл имя главной подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако

Согласно данным Интерпола, речь идет о гражданке Украины Анастасии Березовской.

"Украинка, около 30 лет, которая проживает сейчас в Германии, оставила пакет со взрывчаткой перед домом украинского олигарха Вадима Ермолаева", - пишет издание.

Интерпол разыскивает гражданку Украины Анастасию Березовскую (Фото: скриншот)

Прокуратура Монако 2 июля санкционировала арест главной подозреваемой. В ведомстве сообщили - уже объявлено "красное оповещение" Интерпола.

Во время совершения преступления женщина была в черной шляпе и всячески пыталась скрыть свое лицо. Именно поэтому все поначалу считали, что это мужчина.

Расследование продолжается. Французские правоохранители продолжают устанавливать всех возможных участников нападения и обстоятельства организации взрыва.

Они уточнили, что расследуют покушение на убийство, а не теракт, как было объявлено сначала.